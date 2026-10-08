¡Rihanna saca los prohibidos! Sorprende al bailar quebradita y el VIDEO se vuelve viral

Rihanna tiene millones de seguidores en todo el mundo y, de vez en cuando, deja ver una faceta que pocos esperan. Ahora, la cantante sorprendió al aparecer bailando quebradita en un video del comediante y creador de contenido Leo González, quien radica en Los Ángeles, California.

La intérprete de Umbrella demostró que tiene ritmo y se sumó a una de las expresiones de baile más reconocidas de la música regional mexicana. El momento llamó la atención de los usuarios, que no tardaron en compartirlo y comentar la inesperada escena en redes sociales.

La quebradita se caracteriza por sus movimientos rápidos y giros al ritmo de la música, además de las figuras que realizan las parejas durante el baile. Aunque Rihanna es conocida por sus coreografías y sus espectáculos sobre el escenario, verla en una dinámica de este tipo resultó una sorpresa para sus seguidores.

La intérprete de Umbrella demostró que tiene ritmo y se sumó a una de las expresiones de baile más reconocidas de la música regional mexicana. Grosby

Detrás del video está Leo González, un comediante que ha ganado popularidad gracias a sus publicaciones en plataformas como TikTok e Instagram. Sus contenidos suelen mezclar situaciones cotidianas, parodias y referencias a la cultura latina, una fórmula que le ha permitido conectar con millones de usuarios.

¿Quién es Leo González, el comediante que puso a bailar a Rihanna?

Leo González es actor, escritor, comediante y creador de contenido. Desde Los Ángeles, ha construido una comunidad digital con videos de humor en los que suele interpretar distintos personajes, incluidos reporteros, entrevistadores y presentadores de televisión.

Parte de su estilo consiste en tomar situaciones conocidas por el público latino y llevarlas al terreno de la comedia. Sus sketches abordan temas familiares, costumbres y experiencias de la comunidad mexicoamericana, con los que muchos de sus seguidores se identifican.

Comenzó a publicar contenido de manera constante a principios de 2020 y, con el tiempo, amplió su trabajo a otros formatos, como presentaciones de comedia en vivo y el pódcast Sitting with Leo. También ha colaborado con figuras del entretenimiento, entre ellas el comediante George Lopez.

Su encuentro en video con Rihanna suma otro momento llamativo a su trayectoria digital. La cantante es una de las figuras más reconocidas de la música pop, por lo que cualquier aparición suya fuera de sus proyectos habituales suele despertar interés entre sus fans.

Rihanna y su cariño por México: de sus vacaciones a la quebradita

La reacción ante el baile también conecta con algo que Rihanna ha contado en otras ocasiones; su gusto por México. En una entrevista con British Vogue publicada en 2020, la artista habló de su relación con el país y bromeó sobre cuánto le gustaba.

La cantante ha elegido destinos mexicanos para descansar y celebrar ocasiones especiales. Para su cumpleaños número 32, por ejemplo, viajó a Los Cabos, donde festejó con música de mariachi y comida tradicional. También ha disfrutado de playas del país, entre ellas las de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit.

La cantante ha elegido destinos mexicanos para descansar y celebrar ocasiones especiales. Shutterstock

Su conexión con México también ha estado presente en el ámbito empresarial, a través de las campañas de sus marcas Fenty Beauty y Fenty Skin, que han buscado acercarse al público mexicano.

Ahora, con el video en el que aparece bailando quebradita junto a Leo González, Rihanna vuelve a dar de qué hablar entre los usuarios. Esta vez, la conversación gira alrededor de sus pasos de baile y de una faceta más relajada de la artista. Y es que, al parecer, para sacar los prohibidos no hace falta estar en un escenario: basta con encontrar el ritmo adecuado.