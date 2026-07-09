“Sin ‘Waka Waka’ no habría conocido al padre de mis hijos”: Shakira recuerda cómo una canción cambió su vida

La relación entre Shakira y la Copa del Mundo ha marcado una etapa importante tanto en su carrera como en su vida personal. La cantante ha sido una de las figuras más representativas de los torneos de la FIFA, gracias a sus canciones mundialistas, pero también porque uno de esos momentos cambió su historia para siempre.

En una reciente entrevista con Noticias Caracol, la colombiana habló sobre el significado que tiene el Mundial en su trayectoria y recordó que “Waka Waka” en Sudáfrica 2010, la llevó a conocer a Gerard Piqué, quien años después se convirtió en el padre de sus hijos, Milan y Sasha.

¿Qué dijo Shakira sobre “Waka Waka”?

La cantante aseguró que su relación con la Copa del Mundo va mucho más allá de la música, pues considera que fue determinante en su vida personal.

Para mí, ha sido mi destino como artista y como persona", expresó.

Shakira recordó que, sin la canción, su vida habría tomado otro rumbo.

Foto: Instagram shakira

Pensar que sin 'Waka Waka' no habría conocido al padre de mis hijos. Quizás no tendría a estos dos niños que la vida me ha dado y que han sido lo mejor que me ha pasado. Son mis bebés Waka", comentó riendo.

La artista también destacó que aquella canción representó un momento especial dentro de su carrera musical.

Llegaron al mundo gracias a esa canción. Fue una canción mágica en mi vida, en lo que respecta a mi carrera y mi trayectoria musical", afirmó.

Foto: Instagarm shakira

Shakira habló con Noticias Caracol en vivo sobre lo que será compartir escenario con Madonna, BTS y Coldplay en la final del Mundial 2026 en Estados Unidos: "Para mí es un sueño".



Siga la entrevista en vivo >> https://t.co/myNuA49WMl pic.twitter.com/bzB3LFDneF — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 15, 2026

¿Cómo se conocieron Shakira y Gerard Piqué?

El encuentro entre Shakira y Gerard Piqué ocurrió durante la grabación del videoclip de “Waka Waka”, tema oficial del Mundial de Sudáfrica 2010.

Años después, el exfutbolista recordó que comenzó a acercarse a la cantante después de coincidir en ese proyecto. Según contó en una entrevista con TV3, le escribió antes del torneo para preguntarle sobre el clima en Sudáfrica, y la conversación entre ambos continuó hasta crear una conexión especial.

Piqué relató que incluso bromeó con la posibilidad de que España llegara a la final del Mundial para volver a verla cantar. Finalmente, la selección española ganó el torneo y la relación entre ambos comenzó durante las celebraciones.

Foto: Instagram shakira

La cantante también habló sobre “Dai Dai”, una nueva canción relacionada con la Copa del Mundo, que representa su tercera participación musical en un torneo de la FIFA.

La importancia de invertir en la educación de los niños y brindarles oportunidades para que sean los campeones del mañana. Quiero que eso sea lo que brille en la final de la Copa del Mundo", señaló.

El proyecto fue realizado junto a la campaña “We Are Ready” y busca recaudar fondos para apoyar a menores en situación vulnerable.

Foto: Instagram Shakira

La artista colombiana se prepara para formar parte del espectáculo de la final de la Copa del Mundo, programada para el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Shakira compartirá escenario con grandes figuras de la música como Madonna, BTS y Coldplay, un momento que ella misma describió como un sueño cumplido.