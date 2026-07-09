“¿No sabe lo que son las funas?": Luisito Comunica reacciona a la polémica de Pedrito Sola

Las declaraciones de Pedro Sola durante una emisión de "Ventaneando", continúan generando reacciones en redes sociales. Luego de que el conductor hiciera un comentario relacionado con perros en espacios públicos, usuarios y figuras del entretenimiento expresaron su desacuerdo, entre ellos el influencer Luisito Comunica.

La polémica comenzó cuando Pedro Sola compartió su opinión sobre la presencia de mascotas en establecimientos comerciales y restaurantes.

Foto: Captura de video

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perritos?

Durante la transmisión del programa conducido por Pati Chapoy, el conductor comentó:

No tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. ¿Qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventar un trozo de carne envenenada".

Sus palabras rápidamente se viralizaron y provocaron críticas por considerar que el comentario podía interpretarse como una apología al maltrato animal.

Foto: Captura de video

¿Cuál fue la reacción de Luisito Comunica?

A través de un video publicado en sus redes sociales, Luisito Comunica aseguró que conoció la polémica por internet y expresó su desacuerdo con el comentario realizado por el conductor de televisión.

El creador de contenido inició diciendo:

Me estoy enterando del chisme de acá del tío Pedrito".

Posteriormente agregó:

"En pleno programa de ñoras, se echaron un chiste de envenenar perros, wey, y toda la gente del set se ríe. A ver, entiendo que puede ser un chiste muy oscuro, lo que sea, pero es una realidad bien triste que mucha gente envenena muchos perros. Tengo amigos que han perdido a sus perritos porque los han envenenado. Entonces sí, la neta, no ma..., se mamó. Me cae bien el tío Pedrito y todo, pero ¿cómo un cabrón que lleva como 20 años en la tele... no, más, como 40 años en la tele... cómo se le ocurre hacer una broma así? O sea, ¿no sabe lo que son las funas?"

Finalmente, reiteró su postura sobre lo ocurrido:

Me cae bien el tío Pedrito, pero sí se mamó con su chiste sobre envenenar perros. Es una realidad bien triste."

Pedrito Sola Instagram

¿Por qué causó polémica?

Las declaraciones de Pedro Sola desataron un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideraron que se trató de una broma de mal gusto, otros señalaron que hacer referencia al envenenamiento de perros minimiza un problema que ha afectado a numerosas mascotas.

Hasta el momento, el comentario continúa generando conversación entre internautas y personalidades del entretenimiento, quienes han compartido distintas opiniones sobre lo ocurrido.