Shakira y su asistente protagonizan divertido momento viral en plena entrevista

Shakira desató carcajadas en la televisión internacional tras protagonizar un momento completamente cómico y espontáneo. Durante su reciente aparición virtual en el programa español La Revuelta, la cantante experimentó una inusual interrupción en plena entrevista en directo con el presentador David Broncano.

La conexión a distancia desde Estados Unidos enfrentó bastantes problemas técnicos al principio de la transmisión. Estos inconvenientes entorpecieron el desarrollo inicial del diálogo, pero la actitud relajada de la estrella sudamericana salvó la emisión y preparó el terreno para la icónica aparición sorpresa.

El incidente viral ocurrió cuando una llamada telefónica sonó al fondo de la habitación de la artista. Para evitar cortar la entrevista, Diana, la asistente de Shakira, intentó cruzar el encuadre de la cámara gateando por el suelo mientras lucía un llamativo atuendo de color rosa.

El plan fracasó rotundamente frente a miles de espectadores. Desde el foro de televisión notaron el bulto en movimiento y el conductor pidió explicaciones de inmediato. La intérprete barranquillera volteó, descubrió a su empleada en el piso y ambas estallaron en una risa incontrolable frente a la lente.

Shakira junto a su asistente Diana en plena entrevista. Foto: Captura de pantalla

"Te vas a hacer famosa en España", bromeó la cantautora mientras abrazaba a la mujer en plena transmisión. El fragmento de video invadió de inmediato las redes sociales, demostrando el impecable sentido del humor y la enorme naturalidad que caracterizan a la estrella pop frente a los imprevistos.

El éxito de la Copa del Mundo y récords históricos

Más allá del percance televisivo, la entrevista sirvió para confirmar el imponente dominio de la colombiana en la industria musical actual. Shakira festejó en el espacio televisivo el impacto global de Dai Dai, la canción oficial del Mundial de futbol.

La pista domina las listas de reproducción y marca un nuevo hito en su nutrida carrera. Según explicó la intérprete, este tema mezcla afrobeat y ritmos caribeños en español, una fórmula que la posiciona nuevamente en la cima del deporte rey. Ella misma cantará el himno en la gran final del torneo, tal como lo hizo en el año 2010.

Shakira cantando en la inauguración del Mundial. REUTERS

A la par de este logro, la estrella musical acaba de romper una barrera inédita en su trayectoria profesional. La artista superó los 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify, consolidando su título indiscutible como una de las figuras latinas más escuchadas del planeta.

Las charlas técnicas no impidieron que la artista detallara su rutina familiar durante este verano norteamericano. La cantante precisó que sus hijos dictan el ritmo de sus días actualmente, ya que el pequeño Sasha entra a sexto grado y Milan avanza a octavo.

Conciertos masivos y el retorno a España

El calendario de la superestrella luce completamente lleno para el cierre de año. En los meses de septiembre y octubre, la colombiana presentará 12 conciertos en la capital española, marcando uno de los retornos más esperados por el exigente público europeo.

La intérprete prometió tirar la casa por la ventana en estas futuras presentaciones en vivo. Su equipo de producción diseña un espectáculo inmersivo para garantizar una experiencia plena a todos los fanáticos que adquieran sus respectivos boletos para esta extensa temporada ibérica.

Shakira con vestido negro en un evento. REUTERS

Durante la plática con Broncano, la artista reafirmó su inmenso afecto por territorio español y alabó las cualidades arquitectónicas y culturales de Madrid. La calificó como una de las metrópolis más increíbles de toda Europa, dejando claro su entusiasmo genuino por pisar sus escenarios nuevamente.

El presentador recibió una invitación formal para asistir a los shows, luego de bromear un poco sobre las intensas coreografías de la sudamericana. La entrevista combinó el humor espontáneo, las anécdotas personales y la confirmación de una etapa artística sumamente próspera para la reina del pop latino.