Shakira alienta a Colombia con inesperado mensaje previo al partido contra Suiza

Cuando se habla de la relación entre Shakira y la Copa del Mundo, es inevitable recordar algunos de los himnos que marcaron distintas generaciones de aficionados al futbol. Por eso, aunque en esta edición del Mundial 2026 no forma parte del espectáculo oficial, la cantante sigue muy presente en el torneo.

En esta ocasión, la intérprete de éxitos como Waka Waka ha acompañado el camino de la Selección Colombia desde un lugar distinto, el de una aficionada que no ha dejado de mostrar su respaldo al equipo.

Cada vez que el conjunto cafetalero afronta un partido importante, la artista utiliza sus redes sociales para enviar palabras de ánimo tanto a los jugadores como a millones de seguidores que sueñan con ver a Colombia levantar por primera vez la Copa del Mundo.

Y antes del esperado duelo frente a Suiza, correspondiente a una de las fases decisivas del Mundial 2026, Shakira volvió a aparecer con un mensaje que rápidamente comenzó a viralizarse.

El mensaje de Shakira antes del Colombia vs Suiza

A través de un video compartido en su historia de Instagram, la cantante barranquillera se dirigió directamente a los futbolistas y a los aficionados colombianos.

Lejos de hablar únicamente del resultado, Shakira destacó que la selección tiene una oportunidad histórica y pidió que el equipo salga a la cancha con la personalidad que lo ha caracterizado durante el torneo.

Este fue el mensaje completo que compartió con sus seguidores:

¡Hola, mis soles! Aquí los estoy acompañando. Les envío toda mi fuerza, todo mi amor. Vamos a mostrarle al mundo ese carácter, ese talento que tenemos los colombianos, y vamos a demostrarles a todos de lo que estamos hechos, porque estamos muy cerca y esta es una oportunidad única. Así que ¡vamos, Colombia, que este mundial es nuestro! Los quiero.

Las palabras de la cantante no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde miles de aficionados comenzaron a compartir el video acompañado de mensajes de apoyo para la selección.

El respaldo de una de las figuras más ligadas a los Mundiales

Durante años, la colombiana se convirtió en una de las artistas más representativas del torneo gracias a las canciones que interpretó para distintas ediciones mundialistas, especialmente Waka Waka (This Time for Africa), uno de los temas más recordados en la historia del futbol.

Aunque ahora su participación no está relacionada con la música oficial del campeonato, muchos aficionados consideran que su apoyo se ha convertido en un impulso anímico para la selección.

Shakira redes sociales

Desde el inicio del Mundial 2026, la cantante ha utilizado constantemente la expresión "mis soles" para dirigirse a sus seguidores y ha compartido publicaciones en las que transmite confianza en el desempeño del equipo colombiano.

"Este Mundial es nuestro", la frase que encendió a los aficionados

Uno de los momentos que más llamó la atención del mensaje fue la frase con la que cerró su intervención.

Al asegurar "este Mundial es nuestro", Shakira despertó el entusiasmo entre los aficionados, quienes interpretaron sus palabras como una muestra de confianza en que Colombia puede seguir avanzando en el torneo.

En plataformas como X, Instagram y TikTok, cientos de usuarios reaccionaron al video asegurando que escuchar a la cantante antes del partido les dio aún más ilusión de cara al compromiso frente a Suiza.

Shakira redes sociales

Otros recordaron que cada vez que Shakira se involucra con el futbol, sus mensajes suelen convertirse en tendencia y alcanzar millones de reproducciones en cuestión de horas.

Colombia busca seguir haciendo historia en el Mundial 2026

El enfrentamiento contra Suiza representa uno de los retos más importantes para la Selección Colombia en esta Copa del Mundo.

Después de una destacada actuación a lo largo del torneo, el equipo llega con la posibilidad de mantenerse con vida y acercarse cada vez más al sueño de conquistar el título mundialista.

Por ello, cualquier muestra de apoyo ha sido bien recibida por la afición, especialmente cuando proviene de una de las artistas colombianas con mayor reconocimiento internacional.

Mientras los jugadores se preparan para saltar al terreno de juego, el mensaje de Shakira ya se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores del combinado cafetalero.

Ahora, la expectativa está puesta en si Colombia podrá responder dentro de la cancha y mantener vivo el optimismo que la cantante resumió en una frase que rápidamente se volvió viral: "¡Vamos, Colombia, que este Mundial es nuestro!".