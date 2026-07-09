El exclusivo (y escondido) lugar donde Taylor Swift y Travis Kelce pasan su luna de miel

Después de protagonizar la boda más comentada del año, Taylor Swift y Travis Kelce habrían elegido un destino igual de espectacular para celebrar el inicio de su vida como matrimonio.

Lejos de los reflectores y del bullicio mediático, la cantante y la estrella de la NFL estarían disfrutando de una escapada en uno de los complejos turísticos más exclusivos de Estados Unidos.

¿Dónde celebran Taylor Swift y Travis Kelce su luna de miel?

Según diversos reportes, la pareja fue vista en el exclusivo Yellowstone Club, ubicado en Big Sky, Montana, apenas unos días después de su boda celebrada el 3 de julio en Nueva York.

La pareja habría viajado al Yellowstone Club, un destino conocido por su privacidad y lujosas instalaciones. IG

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente el viaje, distintas fuentes aseguran que este sería el primer destino de su llamada "mini luna de miel", antes de emprender unas vacaciones más largas por Europa.

El complejo privado es considerado uno de los lugares más exclusivos de Norteamérica. Ubicado entre las montañas de Montana, este exclusivo resort ofrece más de 15 mil acres de naturaleza, pistas privadas de esquí, campos de golf, restaurantes de alta cocina, lujosas residencias, spas y espectaculares piscinas con vistas panorámicas.

Sin embargo, lo que realmente distingue al lugar es su estricta política de privacidad. El acceso está reservado únicamente para propietarios de residencias dentro del complejo y sus invitados.

El Yellowstone Club, ubicado en Montana, es un exclusivo complejo frecuentado por celebridades, empresarios y figuras del deporte. IG

Convertirse en miembro implica desembolsar una cuota de ingreso cercana a los 500 mil dólares, además de un pago anual que ronda los 78 mil dólares, una cifra que convierte al club en uno de los más exclusivos del mundo.

Gracias a estas medidas, resulta prácticamente imposible que circulen fotografías de las celebridades durante su estancia.

¿Cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron al mundo al mantener en absoluto secreto los preparativos de su enlace matrimonial. La ceremonia reunió a familiares, amigos cercanos y numerosas celebridades, pero logró mantenerse fuera del radar hasta el último momento.

La boda se llevó a cabo en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York bajo un hermetismo absoluto. Reuters

La noticia se hizo oficial cuando en las pantallas del Madison Square Garden apareció el mensaje "JUST T & T GOT MARRIED", provocando una auténtica revolución entre sus seguidores y convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de minutos.

Después del gran evento, los recién casados habrían puesto en marcha un elaborado plan para evitar que su destino fuera descubierto. De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, utilizaron diferentes aviones privados e incluso despegaron desde aeropuertos distintos para despistar a quienes siguen los movimientos de sus aeronaves.

Incluso se reportó que el jet privado de Taylor fue utilizado por amigos de la familia durante el fin de semana del 4 de julio, mientras los verdaderos desplazamientos de la pareja permanecían fuera del foco público.

Los recién casados tomaron medidas para mantener en reserva su luna de miel, utilizando distintos aviones y aeropuertos para evitar ser rastreados. Reuters

¿Por qué Taylor Swift y Travis Kelce eligieron Yellowstone Club?

Aunque ahora se habla del Yellowstone Club como escenario de su luna de miel, este no sería un sitio nuevo para Taylor y Travis. La pareja ya había visitado el complejo en varias ocasiones durante los últimos años, consolidándolo como uno de sus refugios favoritos para desconectarse de sus agendas.

Incluso el verano pasado surgieron rumores de que habían celebrado ahí el fin de semana del Día de la Independencia. Tiempo después, el propio Travis alimentó esas versiones al aparecer usando una camiseta oficial del Yellowstone Club durante un episodio de su podcast New Heights.

Taylor y Travis ya conocían este refugio de lujo, al que han acudido en varias ocasiones durante su relación sentimental. Facebook Taylor Swift Fans México

A diferencia de otros destinos frecuentados por famosos, este resort prácticamente no deja rastro de quienes lo visitan, razón por la que se ha convertido en uno de los lugares predilectos para figuras internacionales.

Entre los miembros conocidos del exclusivo club figuran empresarios y deportistas como Bill Gates, Tom Brady y Mark Zuckerberg.

¿Cómo será la luna de miel de Taylor Swift y Travis Kelce?

Diversos medios estadounidenses aseguran que Montana sería únicamente la primera parada del viaje. Después de disfrutar unos días alejados del mundo, Taylor Swift y Travis Kelce tendrían previsto asistir a la boda del jugador de la NFL JuJu Smith-Schuster en California antes de continuar con una luna de miel más extensa por Grecia y otros destinos europeos.

Según reportes, esta escapada sería solo una "mini luna de miel" antes de emprender un viaje más largo por Europa. Reuters

Sin embargo, esos planes no han sido confirmados oficialmente por la pareja, que ha optado por mantener absoluta discreción desde que comenzó su relación.

El tiempo también juega en su contra. Travis deberá reincorporarse en las próximas semanas al campamento de entrenamiento de los Kansas City Chiefs para preparar la nueva temporada de la NFL, por lo que esta escapada representa una oportunidad única para disfrutar de sus primeros días como esposos.

Mientras tanto, el Yellowstone Club parece ofrecer exactamente lo que ambos buscaban: un rincón escondido entre montañas con la privacidad necesaria para vivir su historia de amor lejos de las cámaras.