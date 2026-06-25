¿Ya le dio el anillo? Filtran la posible fecha de la boda de Gerard Piqué y Clara Chía Martí

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí vuelve a ocupar las tendencias. Esta vez no por una polémica relacionada con Shakira ni por alguna aparición pública, sino por una versión que apunta a que la pareja estaría preparando el siguiente paso en su historia de amor.

La información fue dada a conocer durante una emisión del programa del periodista argentino Javier Ceriani, donde la periodista de espectáculos Mandy Fridmann aseguró que el exfutbolista y su novia estarían organizando varios aspectos de su vida en común, entre ellos una posible boda.

Aunque la noticia generó una ola de reacciones entre los seguidores de ambos, es importante señalar que hasta ahora se trata de información extraoficial y ni Piqué ni Clara Chía han hecho declaraciones al respecto.

¿Cuándo sería la boda?

Según explicó Mandy Fridmann, los planes de la pareja apuntarían a celebrar su matrimonio en 2027.

Durante la entrevista aseguró que el enlace ya estaría contemplado dentro de los proyectos de la pareja.

Estaríamos preparando para el 2027 la boda, gran boda entre ellos dos, comentó la periodista.

Por ahora no existe una fecha específica, tampoco un anuncio oficial ni detalles sobre una posible ceremonia. Sin embargo, la versión ha provocado todo tipo de comentarios en redes sociales, donde algunos consideran que la relación ya alcanzó la estabilidad suficiente para pensar en el matrimonio.

Gerard Piqué y Clara Chía Foto: @3gerardpique.

También hablaron de sus planes para formar una familia

La supuesta boda no fue el único tema mencionado durante la conversación.

Fridmann aseguró que Gerard Piqué y Clara Chía Martí habrían acudido recientemente a una clínica especializada en fertilidad en Barcelona para iniciar un proceso relacionado con sus planes familiares.

De acuerdo con la periodista, ambos habrían optado por congelar embriones fecundados como parte de una estrategia para convertirse en padres más adelante.

Están durando y van un paso más allá. Te puedo confirmar de manera extraoficial que Clara Chía y el ex futbolista Gerard Piqué, en estos días, en una clínica de Barcelona, una clínica de fertilidad porque habrían congelado embriones fecundados porque no quieren empezar por el embarazo, como empezó con Shakira, afirmó.

Hasta el momento, esta versión tampoco ha sido confirmada por la pareja, por lo que debe tomarse como un rumor surgido en medios de espectáculos.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí

Así comenzó la historia de amor entre Gerard Piqué y Clara Chía

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí comenzó a finales de 2021, cuando el entonces futbolista del FC Barcelona todavía mantenía una relación con la cantante Shakira.

Diversos medios españoles han señalado que ambos se conocieron en un exclusivo bar de Barcelona llamado La Traviesa, donde Clara trabajaba mientras estudiaba Relaciones Públicas.

El encuentro habría ocurrido gracias a un grupo de amigos en común, entre ellos el futbolista Riqui Puig. A partir de entonces comenzaron a verse con discreción para evitar llamar la atención de la prensa.

Con el paso de los meses, Clara dejó su empleo en el bar para incorporarse a Kosmos, la empresa fundada por Gerard Piqué, donde desempeñó labores administrativas y de relaciones públicas.

Shakira Especial

De un romance discreto al centro de la atención mundial

La historia tomó un giro definitivo en junio de 2022, cuando Shakira y Gerard Piqué anunciaron oficialmente el fin de su relación tras más de una década juntos y dos hijos en común.

Poco después comenzaron a aparecer las primeras imágenes del ex defensor junto a Clara Chía Martí.

En agosto de ese mismo año fueron captados durante un concierto del cantante Dani Martín, mientras que en enero de 2023 Piqué publicó por primera vez una fotografía junto a Clara en sus redes sociales, pocos días después del lanzamiento de la sesión de Shakira con Bizarrap.

Desde entonces, la pareja ha intentado mantener un perfil relativamente bajo, aunque cada movimiento sigue despertando interés entre la prensa y sus seguidores.

¿Habrá boda o solo es un rumor?

Por ahora, la posible boda entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí sigue siendo una versión difundida por periodistas de espectáculos y no una noticia confirmada por los involucrados.

Ni el ex futbolista ni su pareja han hablado públicamente sobre un compromiso, una fecha de matrimonio o los supuestos planes familiares que también fueron mencionados en el programa.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí

Mientras tanto, la posibilidad de que ambos lleguen al altar en 2027 ya ha generado debate entre los seguidores de la pareja. Habrá que esperar para saber si la filtración termina convirtiéndose en realidad o si todo queda como uno más de los rumores que suelen rodear la vida sentimental de Gerard Piqué y Clara Chía Martí.