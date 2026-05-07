Del 'Waka Waka' a 'Dai Dai': Shakira interpretará la canción oficial del Mundial 2026

Shakira volverá a poner música a una Copa del Mundo. La cantante colombiana anunció que su nuevo tema, titulado ‘Dai Dai’, será la canción oficial del Mundial 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

A unas semanas del inicio de la justa deportiva, comienzan a revelarse detalles relacionados con el ambiente que acompañará el torneo. Uno de los temas que más expectativa causa entre los aficionados suele ser la música oficial del Mundial y, en esta ocasión, será nuevamente Shakira quien encabezará ese momento con una canción de ritmo caribeño que ya comenzó a sonar en redes sociales.

Shakira en Río de Janeiro AFP

‘Dai Dai’ será la canción oficial del Mundial 2026

La intérprete colombiana confirmó en sus redes sociales que ‘Dai Dai’ será el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, reveló que la canción estará disponible a partir del próximo 14 de mayo.

“Desde el Estadio Maracaná, aquí está “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Disponible el 14/5. ¡Estamos listos!”, publicó la colombiana.

Captura de pantalla

El anuncio estuvo acompañado de un video grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, donde se puede observar a Shakira interpretando fragmentos del tema mientras aparece rodeada de bailarinas y balones de futbol.

Durante el adelanto, la cantante luce una camiseta amarilla y shorts azules, mientras el escenario se complementa con luces y fuegos artificiales. El clip finaliza con la frase “We Are Ready” (“Estamos listos”), haciendo referencia al arranque del próximo Mundial.

Shakira suma otro himno mundialista

La relación entre Shakira y los Mundiales de futbol no es nueva. La cantante ya había participado en anteriores ediciones con canciones que alcanzaron fama internacional y que todavía son recordadas por los aficionados.

En Sudáfrica 2010 lanzó ‘Waka Waka’, uno de los himnos más populares en la historia de las Copas del Mundo. Cuatro años después, volvió a participar en Brasil 2014 con el tema ‘La La La’.

Shakira en Copacabana AFP

Ahora, con ‘Dai Dai’, la artista suma una nueva canción mundialista a su carrera. El adelanto deja escuchar un ritmo alegre con influencia caribeña y una letra en inglés relacionada con la unión de los aficionados alrededor del futbol.

El video incluye referencias a otros Mundiales

Además del anuncio de la canción oficial del Mundial 2026, el video contiene varios elementos que hacen referencia a torneos anteriores.

En algunas escenas aparece el balón ‘Trionda’, que será el oficial para la próxima Copa del Mundo. También se observan balones utilizados en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Estos detalles fueron destacados por seguidores de la cantante, quienes relacionaron la nueva producción con las anteriores participaciones de Shakira en eventos organizados por FIFA.

PJG