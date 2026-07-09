Isaac del Toro, EN VIVO Etapa 6 del Tour de Francia 2026
Detalles de la etapa 6 del Tour de Francia 2026, donde el mexicano Isaac del Toro tratará de subir posiciones en la Clasificación general
Para este jueves, el recorrido es de 7.7 kilómetros
El equipo Caja Rural señaló que su ciclista sufrió “una fractura en el primer metacarpiano de su mano derecha”, por lo que es imposible que siga compitiendo. Era su debut en el Tour de Francia
La etapa 6 del Tour de Francia 2026 será distinta a la de ayer, donde Baptiste Veistroffer tuvo una fuga que duró 144 kilómetros, un velocista debutante que ganó la prueba, Olav Kooij, y sin movimientos en la Clasificación general
La etapa 6 del Tour de Francia tendrá como inicio Pau y como meta Gavernie-Gedre, con una longitud de 186.2 kilómetros, con cinco puertos de montaña, ideales para las condiciones del mexicano Isaac del Toro
Para este jueves, está considerada como una gran etapa, debido a que será de montaña.
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 6 del Tour de Francia 2026!