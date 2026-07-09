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Isaac del Toro, EN VIVO Etapa 6 del Tour de Francia 2026

Detalles de la etapa 6 del Tour de Francia 2026, donde el mexicano Isaac del Toro tratará de subir posiciones en la Clasificación general

Por: Arturo López

Isaac del Toro, Etapa 6 del Tour de Francia 2026
Isaac del Toro, Etapa 6 del Tour de Francia 2026Mexsport y Reuters
ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA
¡¡¡INICIA LA SALIDA NEUTRALIZADA!!!

Para este jueves, el recorrido es de 7.7 kilómetros

LA CAÍDA DE AYER TUVO CONSECUENCIAS; ALEX MOLENAAR ES BAJA

El equipo Caja Rural señaló que su ciclista sufrió “una fractura en el primer metacarpiano de su mano derecha”, por lo que es imposible que siga compitiendo. Era su debut en el Tour de Francia

Así será la Etapa 6 del Tour de Francia 2026, que se correrá este jueves 9 de julio
Así será la Etapa 6 del Tour de Francia 2026, que se correrá este jueves 9 de julioCaptura de pantalla

La etapa 6 del Tour de Francia 2026 será distinta a la de ayer, donde Baptiste Veistroffer tuvo una fuga que duró 144 kilómetros, un velocista debutante que ganó la prueba, Olav Kooij, y sin movimientos en la Clasificación general

La etapa 6 del Tour de Francia tendrá como inicio Pau y como meta Gavernie-Gedre, con una longitud de 186.2 kilómetros, con cinco puertos de montaña, ideales para las condiciones del mexicano Isaac del Toro

LA PRIMERA GRAN PRUEBA

Para este jueves, está considerada como una gran etapa, debido a que será de montaña.

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 6 del Tour de Francia 2026!

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