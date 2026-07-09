"Ya estuvo...": Karely Ruiz lanza desesperado llamado tras presunta estafa de 200 mil pesos 

Karely Ruiz volvió a ser tendencia, pero esta vez no por alguno de sus proyectos o publicaciones habituales. La influencer regiomontana utilizó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de una presunta estafa relacionada con una obra de construcción.

A través de Facebook, Karely aseguró que un albañil identificado como Marco A. Ruiz dejó inconclusos los trabajos que realizaba en una propiedad, pese a que ya había recibido más de 200 mil pesos como anticipo.

Molesta por la situación, decidió hacer pública la denuncia y pidió el apoyo de sus seguidores para localizar al trabajador.

Junto con su mensaje compartió una fotografía del hombre y un número telefónico que, según explicó, corresponde a la persona señalada.

La publicación rápidamente comenzó a viralizarse y generó cientos de comentarios.

"Ya estuvo...": el mensaje con el que Karely pidió ayuda

Después de hacer pública la situación, Karely Ruiz volvió a escribir en sus redes sociales para expresar la frustración que le dejó el caso.

La creadora de contenido dejó entrever que se siente decepcionada por haber confiado en el trabajador y lanzó un llamado para intentar dar con su paradero.

Su publicación fue interpretada por muchos usuarios como una muestra del enojo que vive tras lo ocurrido, especialmente porque asegura que entregó una importante cantidad de dinero sin que la obra fuera terminada.

Foto: Instagram karelyruiz

Aunque no dio más detalles sobre el contrato o el avance de los trabajos, insistió en que busca localizar al responsable.

¿Por qué entregó más de 200 mil pesos?

Tras hacerse viral el caso, varios usuarios cuestionaron a Karely Ruiz por haber entregado una suma tan alta antes de que concluyera la construcción.

La influencer respondió a esos comentarios y explicó que el dinero correspondía a un anticipo, una práctica que, según dijo, es común cuando se contratan este tipo de servicios.

De acuerdo con su versión, el pago era parte del acuerdo para iniciar la obra, por lo que rechazó las críticas que aseguraban que había actuado con imprudencia.

Aun así, las opiniones en redes sociales quedaron divididas.

Karely Ruiz Instagram

Mientras algunos internautas consideraron que entregar un anticipo de ese tamaño representa un riesgo, otros aseguraron haber vivido experiencias similares con contratistas que abandonaron trabajos antes de concluirlos.

La publicación se volvió viral

En cuestión de minutos, la denuncia comenzó a compartirse en distintas plataformas.

Muchos seguidores difundieron la fotografía del hombre señalado con la intención de ayudar a Karely Ruiz a localizarlo, mientras otros comenzaron a buscar información relacionada con el caso.

También hubo quienes aprovecharon la conversación para compartir experiencias personales sobre obras inconclusas y problemas con trabajadores de la construcción.

Karely Ruiz y su faceta de mamá. Especial

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si la influencer ya presentó una denuncia formal ante las autoridades o si logró recuperar parte del dinero que asegura haber entregado.

Ahora, además de enfrentar las críticas por su cambio físico, Karely Ruiz busca resolver el problema que denunció en redes sociales, mientras cientos de seguidores continúan compartiendo su publicación con la esperanza de ayudarla a localizar al trabajador que, según su versión, desapareció después de recibir más de 200 mil pesos para una obra que nunca terminó.