El motivo por el que Danna fue la única mexicana en el desfile de Robert Wun en Paris Fashion Week

Danna volvió a colocar el nombre de México en uno de los escenarios más exclusivos de la industria de la moda. La cantante y actriz fue la única celebridad mexicana invitada al desfile de Alta Costura Otoño-Invierno 2026-2027 del diseñador Robert Wun durante la Semana de la Alta Costura de París.

¿Por qué Danna fue la única mexicana invitada al desfile de Robert Wun?

Su asistencia no pasó desapercibida. Además de ocupar un lugar privilegiado en el exclusivo front row, compartió la primera fila con figuras internacionales como Cardi B, convirtiéndose en una de las invitadas más comentadas de la jornada.

Danna representó a México como la única invitada nacional en el desfile de Robert Wun durante la Semana de la Alta Costura. IG danna

La presencia de Danna en este desfile no fue una casualidad. En los últimos años, la intérprete de Mala Fama ha fortalecido su vínculo con importantes firmas de moda gracias a un estilo cada vez más sofisticado y a su participación constante en eventos internacionales.

Su influencia ha despertado el interés de diseñadores y casas de lujo que buscan acercarse al público latinoamericano a través de figuras con alcance global.

Danna cumple uno de sus mayores sueños en la Alta Costura

Tras finalizar el desfile, la artista compartió con sus seguidores la emoción que significó cumplir uno de sus mayores sueños dentro del mundo de la moda. A través de Instagram confesó que desde que conoció el trabajo del diseñador hongkonés imaginó el momento de vestir una de sus creaciones y vivir uno de sus espectáculos desde primera fila.

Desde la primera vez que me enamoré de los diseños de Robert soñé con vestir una de estas piezas, pisar este lugar y experimentar en vivo este show tan exquisito e inspirador", escribió junto a una serie de fotografías que mostraban algunos de los momentos más especiales de su visita a París.

Danna confesó que asistir a un desfile de Robert Wun era uno de los sueños que más deseaba cumplir. IG danna

El espectacular look con el que Danna conquistó París

Para la ocasión, Danna apostó por un espectacular diseño firmado por el propio Robert Wun. Eligió un vestido en color marrón chocolate, uno de los tonos protagonistas de la temporada, confeccionado con una mezcla de tul y seda satinada que reflejaba el característico dramatismo del diseñador.

La artista conquistó las miradas con un sofisticado vestido marrón chocolate firmado por el diseñador hongkonés. IG danna

La pieza destacaba por un escote de hombros descubiertos y un corpiño estructurado que daba paso a una larga falda con caída fluida. Delicadas capas de tela envolvían sus brazos, aportando movimiento y un aire etéreo que convirtió el estilismo en una auténtica obra de arte.

Los accesorios también jugaron un papel fundamental. Danna complementó el look con sandalias doradas de plataforma, un llamativo sombrero de ala ancha decorado con ojales metálicos y joyería XL, integrada por anillos de gran tamaño y una pulsera escultórica que aportó un toque contemporáneo al conjunto.

El estilismo destacó por su silueta dramática, accesorios XL y un elegante sombrero de ala ancha. IG danna

A diferencia de otras de sus recientes apariciones públicas, la cantante decidió ocultar su cabello bajo el sombrero para permitir que toda la atención se concentrara en la arquitectura del vestido. Un maquillaje luminoso en tonos cálidos terminó de armonizar un estilismo elegante, sofisticado y perfectamente alineado con la estética de Robert Wun.

¿Quién es Robert Wun?

El diseñador hongkonés se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles de la Alta Costura desde su incorporación al calendario oficial en 2023. Sus colecciones destacan por combinar técnicas artesanales con siluetas escultóricas, dramatismo teatral y una narrativa visual que transforma cada desfile en un auténtico espectáculo.

Robert Wun volvió a sorprender con una colección de Alta Costura llena de teatralidad y diseños escultóricos. IG danna

Su propuesta para la temporada Otoño-Invierno 2026-2027 volvió a sorprender con vestidos de volúmenes arquitectónicos, capas envolventes, bordados minuciosos y materiales que parecen desafiar los límites entre la moda y el arte.

No resulta extraño que celebridades como Lady Gaga, Beyoncé, Zendaya, Céline Dion o Cardi B hayan confiado en sus diseños para diferentes eventos. Ahora, Danna se suma a esa exclusiva lista de musas internacionales.

Su presencia como única mexicana en el desfile también confirma el momento que vive la artista fuera de los escenarios musicales. Cada vez es más frecuente verla en las primeras filas de las principales semanas de la moda, compartiendo espacio con figuras influyentes del entretenimiento y consolidando su imagen como referente de estilo.