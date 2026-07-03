Shakira anuncia apoyo de FIFA Global Citizen Education para niños en Venezuela

Con el objetivo de ayudar a los niños cuya educación se vio afectada por los recientes terremotos, Shakira anunció que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen destinará 500 mil dólares para apoyar a organizaciones que trabajan en las zonas afectadas.

La cantante, quien es portavoz y miembro del consejo asesor del fondo, compartió el anuncio a través de sus redes sociales, donde reiteró la importancia de garantizar que las infancias puedan regresar a la escuela y continuar con su formación pese a la emergencia.

Shakira anuncia apoyo para la educación de niños afectados

A través de su cuenta de Instagram, Shakira informó que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen canalizará recursos para respaldar a organizaciones que atienden a los menores afectados por esta tragedia.

“Me enorgullece compartir que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen destinará 500.000 dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia”.

La intérprete destacó que la educación representa una herramienta fundamental para que los menores recuperen estabilidad y esperanza tras los desastres naturales.

Invitan a organizaciones a solicitar financiamiento

Además del apoyo económico, la cantante explicó que se invitará a las organizaciones locales a solicitar financiamiento y desarrollar proyectos educativos.

“Invitaremos a organizaciones locales a solicitar financiamiento para ayudar a que los niños regresen a la escuela, apoyar a los maestros y restablecer el acceso a la educación”, señaló.

Con esta iniciativa, se busca que los estudiantes puedan retomar sus clases lo antes posible y que las comunidades educativas cuenten con los recursos necesarios para continuar con sus actividades.

Shakira llama a líderes internacionales a sumarse a la causa

La artista también reconoció el respaldo de algunos líderes internacionales que ya se han comprometido con la iniciativa, entre ellos el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Asimismo, hizo un llamado al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; al presidente de Francia, Emmanuel Macron; y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, para que se sumen a los esfuerzos destinados a garantizar el acceso a la educación de los niños afectados.

Con este llamado, Shakira busca que más gobiernos e instituciones unan esfuerzos para que miles de menores puedan volver a las aulas y recuperar una parte fundamental de su desarrollo tras la emergencia.