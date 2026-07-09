Más de 21 millones de m3 de agua cayeron ayer en CDMX; hoy repetirá lluvia intensa

La lluvia con tormenta eléctrica y granizo que azotó a la Ciudad de México ayer miércoles, se concentró más en los límites de Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Aunque también llovió fuerte en el Centro Histórico y Tlalpan. El totla de lluvia que cayó fue de 21.2 millones de metros cúbicos de agua eso equivale a llenar alrededor de siete veces el Estadio Azteca de agua o más de 8 mil 400 albercas olímpicas.

Lluvia intensa Especial

Para este jueves la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que en la Ciudad de México y el Estado de México se pronostican lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, por lo que se mantiene el llamado a la población para permanecer atenta a las indicaciones de las autoridades y de Protección Civil.

Ante estas condiciones, las principales recomendaciones son evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua, ya sea caminando o en vehículo, así como mantenerse alejado de zonas con riesgo de deslaves o laderas inestables. En caso de no ser necesario salir, se recomienda permanecer en un lugar seguro.

Para este miércoles se espera que continúen las lluvias fuertes de entre 50 y 70 mm en la Ciudad de México Foto: Especial

Si debes conducir, maneja con extrema precaución, reduce la velocidad y aumenta la distancia entre vehículos, ya que la lluvia puede disminuir la visibilidad y volver resbaloso el pavimento.

En Periférico y Alencastre, colonia Bosque de Chapultepec II Sección, hubo un encharcamiento de 300 metros Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

También se exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, tener listo su Plan Familiar de Protección Civil, resguardar documentos importantes en bolsas herméticas e identificar con anticipación el refugio temporal más cercano, en caso de que sea necesario.

Ayer caos total

A las 22:00 horas, las estaciones con registros de mayor acumulación de lluvia eran la ubicada en Gran Canal, en Gustavo A. Madero, con 57.75 milímetros (mm) o 57.75 litros por metro cuadrado. En la colonia Gertrudis Sánchez eran 53.50 mm, Avenida Coyoacán cerca del cruce con Viaducto, en Benito Juárez, con 48.75 milímetros (mm) o 48.75 litros por metro cuadrado. Y la de San Antonio y Periférico, en Álvaro Obregón, con 51.25 mm.

Para las 20:00 horas, ya se habían reportado inundaciones en Insurgentes Sur y Norte y en el Paradero de Indios Verdes Foto: Especial

También en el Centro Histórico llovió fuerte con 41.25 mm, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua). Hasta las 21:00 horas, en la Ciudad de México se acumuló un volumen superior a 21.2 millones de metros cúbicos de agua, reportó el Gobierno capitalino. El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México había atendido la caída de 18 árboles, 23 encharcamientos y 3 cortocircuitos.

En Periférico y Alencastre, colonia Bosque de Chapultepec II Sección, hubo un encharcamiento de 300 metros Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la ALERTA ROJA por lluvias fuertes en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez y Gustavo A. Madero. Y NARANJA y AMARILLA para el resto de las demarcaciones, respectivamente. Para las 22:00 horas, ya se habían reportado inundaciones en Insurgentes Sur y Norte y en el Paradero de Indios Verdes. Avenida Gran Canal se inundó. Se inundaron el estacionamiento y otras instalaciones de la Cámara de Diputados.

Calles del Centro Histórico como Isabel La Católica, Lucas Alamán, Tolsá y Diagonal 20 de Noviembre padecían anegaciones y se reportó en redes sociales que el agua ingresó a comercios. También en Reforma y Bucareli se formó un encharcamiento. Bajo puentes de Periférico se inundaron. También el paso a desnivel de Avenida Chapultepec y Florencia se inundó. La estación La Joya de la Línea 1 del Metrobús estuvo rodeada por una anegación. En calles de la alcaldía Gustavo A. Madero se reportaba en redes sociales que el agua ya había ingresado a domicilios. Otras vialidades encharcadas fueron Patriotismo, Circuito Interior, Oceanía, Viaducto, Calzada de Tlalpan, entre otras.

Transporte público afectado

La lluvia provocó servicio lento en la red del Metro. El agua se escurrió dentro de estaciones como Mixcoac y San Lázaro, reportaron usuarios de redes sociales. Una inundación provocó la suspensión del servicio en un tramo del Tren Ligero. Por la tormenta eléctrica la Línea 3 de Cablebús suspendió servicio temporalmente. Cayeron árboles y ramas en alcaldías como Tláhuac, Benito Juárez, Iztapalapa, entre otras.La Segiagua desplegó 115 elementos y 41 equipos para atender las afectaciones. Para este jueves se espera que continúen las lluvias muy intensas.