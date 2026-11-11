Calendario COMPLETO de episodios de Los Anillos de Poder temporada 3

Los Anillos de Poder regresó a Prime Video con su tercera temporada, pero esta vez los seguidores de la Tierra Media encontrarán una forma distinta de ver los nuevos episodios. La plataforma modificó su calendario habitual de lanzamientos.

¿Cuál es el calendario de capítulos de Los Anillos de Poder temporada 3?

La tercera temporada de El Señor de los anillos: Los anillos de poder comenzó este miércoles 11 de noviembre de 2026 con el estreno de cuatro episodios, que ya están disponibles en el catálogo de Prime Video.

A diferencia de sus entregas anteriores, la plataforma decidió publicar los ocho capítulos en tres fechas, por lo que los espectadores podrán completar la temporada antes de que termine noviembre.

El calendario de estreno de Los Anillos de Poder temporada 3 quedó de la siguiente manera.

Episodio 1, 2, 3 y 4: Miércoles 11 de noviembre de 2026.

Miércoles 11 de noviembre de 2026. Episodio 5 y 6: Miércoles 18 de noviembre de 2026.

Episodio 7 y 8: Miércoles 25 de noviembre de 2026.

El 25 de noviembre estará disponible la temporada completa, por lo que quienes prefieran ver todos los episodios sin interrupciones podrán hacerlo a partir de esa fecha.

Prime Video presenta el calendario de Los Anillos de Poder temporada 3, con ocho capítulos distribuidos en tres fechas de noviembre. IG theringsofpower

¿A qué hora se estrenan los nuevos capítulos de Los Anillos de Poder en México?

Además de las fechas, otro dato importante para los seguidores de Los Anillos de Poder es el horario en el que Prime Video incorpora los episodios a su catálogo.

El lanzamiento está programado para las 2 de la madrugada, tiempo del centro de México, horario que corresponde a la medianoche de la costa del Pacífico de Estados Unidos.

Los Anillos de Poder temporada 3 continuará la guerra contra Sauron, con nuevos capítulos programados para el 18 y 25 de noviembre. Prime Video

¿Por qué Prime Video cambió el estreno de Los Anillos de Poder temporada 3?

La decisión de publicar varios episodios juntos representa una modificación respecto a la manera en que Prime Video presentó las primeras dos temporadas de la producción.

En las entregas anteriores, la plataforma comenzó con más de un capítulo y después continuó con estrenos semanales individuales, un formato que mantenía la historia en emisión durante varias semanas.

Para la tercera temporada, los responsables de la serie optaron por reducir ese periodo y permitir que los espectadores puedan avanzar por la historia en grupos de capítulos.

Patrick McKay, uno de los creadores de la producción junto con J. D. Payne, explicó a GamesRadar que buscaban tener todos los episodios disponibles antes de las fiestas de fin de año.

La intención también es facilitar que las familias y los seguidores puedan ver varios capítulos seguidos durante esa temporada, en lugar de esperar cada semana por una sola entrega.

Sauron buscará forjar el Anillo Único en Los Anillos de Poder temporada 3, cuyos últimos capítulos llegarán el 25 de noviembre. IG theringsofpower

¿Qué pasará en los ocho capítulos de Los Anillos de Poder temporada 3?

La nueva entrega continuará la historia de la Tierra Media cinco años después de los acontecimientos de la segunda temporada, cuando Sauron consiguió avanzar en sus planes para controlar a sus enemigos.

En esta ocasión, la guerra entre los Elfos y las fuerzas del Señor Oscuro ocupará una parte importante de la trama, mientras distintos pueblos intentan defender los territorios que todavía permanecen fuera de su dominio.

Uno de los principales conflictos será la creación del Anillo Único, que Sauron busca forjar para someter a los portadores de los demás anillos y extender su poder por la Tierra Media.

Los Anillos de Poder temporada 3 continuará las historias de la Tierra Media y estrenará sus últimos episodios el 25 de noviembre. IG theringsofpower

La temporada contará nuevamente con Morfydd Clark como Galadriel, Charlie Vickers como Sauron y Robert Aramayo como Elrond.

También se incorporará Jamie Campbell Bower como Celeborn, personaje relacionado con la historia de Galadriel, mientras que Simon Pegg participará prestando su voz al Balrog.

La producción continuará ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los acontecimientos de las películas protagonizadas por Frodo Bolsón.

La tercera temporada está compuesta por ocho episodios dirigidos por Charlotte Brändström, Sanaa Hamri y Stefan Schwartz, mientras que J. D. Payne, Patrick McKay y Justin Doble participan en los guiones.