"Hace 25 años predicaba el Evengelio": El radical cambio en la vida de un miembro de El señor de los anillos

El mundo quedó rendido a los pies de Peter Jackson cuando estrenó hace 25 años la primera entrega fílmica de El señor de los anillos: La comunidad del anillo. Sin saberlo, el neozelandés le dio forma a una superproducción que cobró auge a escala global y reubicó en el panorama mundial la obra del escritor J.R.R. Tolkien.

Con el estreno de la tercera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder, se sientan las bases para comprender lo que Jackson plasmó en el cine, ya que esta entrega, creada por Patrick McKay y JD Payne, mostrará el ascenso definitivo al poder de Sauron —interpretado por Charlie Vickers— y la creación del Anillo Único en Mordor.

“Cuando recuerdo la primera vez que vi esas películas siendo un niño en un pequeño pueblo de Australia, ni siquiera sabía que era posible ser actor, porque no es algo que sucediera con la gente de donde vengo. Mucho menos pensaba que 25 años después sería capaz de contar la historia de la creación del Anillo Único.

Todo esto es increíble. El hecho de que nunca se haya contado esta historia —sólo viste destellos en el prólogo de La comunidad del anillo— representa un verdadero desafío, a la vez que un gran privilegio”, contó a Excélsior Charlie Vickers (Sauron).

Si en las primeras entregas de El señor de los anillos: Los anillos de poder se daba al público una probada de la identidad de cada personaje, en esta tercera temporada Sauron deja las sombras y se confirma que El Extraño es Gandalf, interpretado por el actor británico Daniel Weyman.

“Me abrió y continúa abriéndome la mente lo maravilloso de este tipo de historias. Nos brindan compañía en un entorno fantástico con resonancia en nuestra vida real. Hace 25 años yo estaba en el cine con mi familia; las salas estaban llenas y era un ambiente increíble. Eso me hizo darme cuenta de lo transportadoras que pueden ser estas tramas y lo divertido que es verlas en comunidad”, compartió Daniel Weyman.

Adam Young es Marnûkh Prime Video

El chico nuevo de la Tierra Media

Para esta tercera temporada, que se estrena hoy en Prime Video, el público verá a un viejo conocido: Jamie Campbell Bower. Saltó a la fama internacional con el personaje de Vecna en Stranger Things, pero en una nueva incorporación a la franquicia televisiva de El señor de los anillos, donde interpreta a Celeborn, esposo de Galadriel y uno de los elfos más sabios en la resistencia contra Sauron.

“¡Esto se siente abrumador! Las primeras tres semanas era como ir en el asiento trasero del auto, moviendo los pies emocionado y riendo por la emoción de dar el paso hacia este universo. Empecé en el teatro juvenil local cuando tenía 11 o 12 años, justamente cuando salieron las películas. Si me hubieras dicho en ese entonces que estaría aquí, habría dicho que de ninguna manera. Es un deleite”, dijo el también modelo Jamie Campbell Bower.

Elenco del del Señor de los Anillos visitó la CDMX Pavel Jurado Canseco

Fue en 2007 cuando Campbell Bower debutó en el cine de la mano de Tim Burton y Johnny Depp en Sweeney Todd: El barbero demoniaco de la calle Fleet. A diferencia de sus roles antagónicos en Stranger Things, Harry Potter y

Crepúsculo, fue el contrapeso moral. Ante la pregunta sobre la evolución de su carrera, el actor de 37 años reflexionó sobre su trayectoria.

Me siento afortunado de forjar una carrera en lo que más amo. En mis años de adolescencia y principios de los 20 veía una carrera en el cine como algo que sólo sube, pero cualquier trayectoria fluctúa. Lo que más me agradezco es haber seguido siempre a mi corazón en cualquier medio en el que decida existir, y eso es lo que me ha mantenido a flote”, contó Campbell Bower durante su visita a México.

La responsabilidad de un hijo

Detrás de la creación de la serie El señor de los anillos: Los anillos de poder se encuentran Patrick McKay y JD Payne, quienes llevan años trabajando juntos para dar forma a este universo que mostrará la batalla descarnada entre Sauron y los elfos.

Respecto a la presión de complacer a millones de seguidores, JD Payne hizo una analogía con la paternidad.

No conozco una verdadera alegría que no comience con una responsabilidad. Para mí la responsabilidad no es algo a lo que temer, es una bendición, como tener hijos. Con los hijos hay mucho trabajo, sacrificio y desafíos, pero también trae una alegría pura. Siento lo mismo al trabajar con el Legendarium de Tolkien. Patrick y yo fuimos fans primero. Venimos a trabajar cada día intentando aportar todo nuestro oficio para hacer la mejor adaptación posible de la Segunda Era”, compartió Payne.

Al preguntarle qué hacía hace 25 años cuando se estrenó la primera película de la saga, el showrunner estadunidense respondió en español.

“Hace 25 años fui misionero y caminaba por las calles de Roma predicando el Evangelio de Jesucristo. No estaba en el cine y no podía ver El señor de los anillos, pero cuando regresé a casa la vi inmediatamente y me encantó. La idea de que algún día escribiría historias en este mundo es un sueño realizado”, remató Payne, quien definió esta entrega como volcánica.