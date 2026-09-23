Warner Bros revela primeras imágenes de El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum

Los estudios Warner Bros publicaron las primeras imágenes oficiales de la película El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum. La productora utilizó su cuenta de TikTok para liberar el material inédito a nivel mundial. El avance en video reveló el aspecto actualizado de la mítica aldea de Hobbiton y confirmó el retorno del actor Elijah Wood en el papel de Frodo Bolsón.

El largometraje llegará a las salas de cine el 17 de diciembre de 2027. Los ejecutivos de la compañía fijaron esta fecha definitiva tras cancelar el lanzamiento original previsto para 2026. La producción inició su fase de rodaje el pasado mes de julio de 2026 y mantiene a la industria del entretenimiento a la expectativa.

El primer vistazo a la Comunidad del Anillo. Foto: Warner Bros

La nueva entrega de la franquicia sitúa su línea temporal de forma paralela a los eventos de la película La comunidad del anillo. El actor Andy Serkis asumió la silla de director en esta ocasión, sustituyendo al cineasta Peter Jackson. El realizador neozelandés participa en el proyecto únicamente bajo el cargo de productor.

Nuevos rostros y el regreso a la Comarca

La trama principal sigue la expedición del mago Gandalf, interpretado por el veterano Ian McKellen, junto a un joven montaraz Aragorn. El estudio contrató al actor Jamie Dornan para encarnar al icónico heredero de Isildur. El intérprete irlandés reemplaza a Viggo Mortensen, quien dio vida al personaje en la trilogía original.

Ambos guerreros emprenderán una búsqueda exhaustiva para localizar a Gollum antes de que caiga en manos del enemigo. El guion explora simultáneamente los orígenes de la criatura corrompida por el Anillo Único. La narrativa retrocede en el tiempo para relatar la época en la que el personaje todavía respondía al nombre de Sméagol.

El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum ya está en filmación. Foto: Warner Bros

Las recientes imágenes en redes sociales ratifican que la Comarca tendrá un rol dentro de la historia. Los fotogramas muestran los característicos paisajes verdes y las casas subterráneas de los hobbits. Los analistas de la industria anticipan que este lugar servirá como punto de partida para los protagonistas durante su peligrosa misión.

La aparición de Elijah Wood desató miles de reacciones entre la comunidad global de seguidores. El actor estadounidense grabó sus nuevas secuencias bajo un estricto acuerdo de confidencialidad. Su participación establece un puente narrativo directo con la saga principal y consolida la continuidad del universo cinematográfico de la Tierra Media.

El equipo creativo detrás de la adaptación

El departamento de escritura cuenta con la pluma experimentada de Philippa Boyens. La guionista, ganadora del premio Oscar por su trabajo en la saga original, lidera el equipo creativo actual. Las escritoras Phoebe Grittins y Arty Papageorgiou completan el tridente encargado de adaptar los textos literarios de J.R.R. Tolkien.

El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum será dirigida por Andy Serkis. Foto: Warner Bros

La producción utiliza tecnologías de vanguardia para recrear los escenarios fantásticos y los monstruos por computadora. Andy Serkis aporta su vasta experiencia en la técnica de captura de movimiento para comandar las escenas de acción. El equipo de efectos visuales trabaja bajo presión para cumplir con los plazos de entrega.

La millonaria inversión financiera demuestra la confianza de los estudios en la rentabilidad de la marca. Los directivos preparan una agresiva campaña de mercadotecnia para dominar la taquilla el próximo año. Los cines de todos los continentes alistan sus pantallas para recibir uno de los estrenos de fantasía más ambiciosos de la década.