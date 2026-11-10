¿A qué hora se estrena Los Anillos de Poder 3 en México por Prime Video?

La Tierra Media está a punto de enfrentar una nueva guerra. Después de dos años de ausencia, Los Anillos de Poder regresará a Prime Video con una tercera temporada que pondrá a sus protagonistas frente a una de las mayores amenazas del universo de J. R. R. Tolkien.

El regreso de la serie también traerá cambios en la manera de presentar sus episodios.

La temporada 3 de Los Anillos de Poder estrenará cuatro episodios el 11 de noviembre en Prime Video. Prime Video

Esta es la hora en que se estrena Los Anillos de Poder 3 en México

Los seguidores de la serie tendrán que desvelarse si quieren ver los nuevos capítulos en cuanto estén disponibles.

El estreno está previsto para el miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 2 de la madrugada, tiempo del centro de México.

El horario corresponde al lanzamiento internacional programado para la medianoche del Pacífico de Estados Unidos. La serie podrá verse exclusivamente a través de Prime Video, donde también se encuentran disponibles las dos entregas anteriores.

Una de las principales novedades es que la plataforma no publicará un capítulo por semana. Los espectadores podrán comenzar la temporada con cuatro episodios y esperar únicamente dos semanas para tener acceso a la historia completa.

Galadriel, interpretada por Morfydd Clark, regresará en la temporada 3 de Los Anillos de Poder para enfrentar la amenaza de Sauron. Prime Video

¿Cuál es el calendario de episodios de Los Anillos de Poder temporada 3?

El calendario de Los Anillos de Poder temporada 3 quedó organizado de la siguiente manera.

11 de noviembre - Episodios 1, 2, 3 y 4.

Episodios 1, 2, 3 y 4. 18 de noviembre - Episodios 5 y 6.

25 de noviembre - Episodios 7 y 8, final de temporada.

La temporada 3 de Los Anillos de Poder mostrará las tensiones políticas de Númenor, que amenazan con provocar una guerra civil. X @King_Maegor

¿Qué pasó en Los Anillos de Poder temporada 2?

La segunda temporada dejó varios acontecimientos que tendrán consecuencias en los nuevos episodios, especialmente después de que Sauron consiguiera avanzar en su plan para controlar los anillos de poder.

Uno de los momentos más importantes ocurrió en Eregion, donde el Señor Oscuro utilizó su identidad de Annatar para manipular al herrero élfico Celebrimbor y participar en la creación de nuevos anillos.

La situación terminó con la destrucción del reino y la muerte de Celebrimbor, mientras Sauron consiguió apoderarse de los nueve anillos destinados a los Hombres.

Por su parte, Galadriel sobrevivió a su enfrentamiento con el villano y logró conservar su anillo, aunque los Elfos quedaron obligados a reorganizarse ante la amenaza que se aproximaba.

La historia retomará estos acontecimientos con un salto temporal de cinco años, cuando el conflicto ya se haya extendido por distintos territorios de la Tierra Media.

En ese escenario, Sauron buscará completar el Anillo Único, mientras los pueblos que todavía se oponen a él intentan evitar que consiga el control de los demás anillos.

La serie también continuará las historias de Númenor y Khazad-dûm, dos territorios que enfrentan sus propios conflictos políticos y familiares.

La temporada 3 de Los Anillos de Poder dará continuidad a la guerra contra Sauron, cinco años después de la caída de Eregion. X @King_Maegor

Los nuevos personajes que llegarán a Los Anillos de Poder 3

Además de continuar las historias de Galadriel, Elrond y Sauron, la tercera temporada incorporará personajes que ampliarán las conexiones de la serie con los relatos de Tolkien.

Una de las incorporaciones más llamativas es Jamie Campbell Bower, conocido por interpretar a Vecna en Stranger Things. El actor dará vida a Celeborn, un personaje relacionado con la historia personal de Galadriel.

También se sumará Simon Pegg, quien prestará su voz al Balrog, la poderosa criatura que apareció en las profundidades de Khazad-dûm durante las temporadas anteriores.

La temporada 3 de Los Anillos de Poder mostrará cómo los distintos pueblos de la Tierra Media intentan detener a Sauron. X @King_Maegor

Entre los personajes que regresarán se encuentran los siguientes.

Morfydd Clark como Galadriel.

Charlie Vickers como Sauron.

Robert Aramayo como Elrond.

Daniel Weyman como Gandalf.

Owain Arthur como Durin IV.

Sophia Nomvete como Disa.

Lloyd Owen como Elendil.

Maxim Baldry como Isildur.

La producción continuará explorando la Segunda Edad de la Tierra Media, un periodo que ocurre miles de años antes de las aventuras de Frodo y la Comunidad del Anillo.

Aunque ambas historias pertenecen al mismo universo, Los Anillos de Poder se concentra en acontecimientos anteriores a las películas de Peter Jackson, particularmente en la creación de los anillos y el ascenso de Sauron.