SHIBOYUGI lanza tráiler de Golden Bath y revela nuevo elenco

A mitad de su emisión, el anime SHIBOYUGI: Playing Death Games to Put Food on the Table presentó un nuevo video promocional que anticipa el siguiente reto mortal dentro de su narrativa: Golden Bath, un juego que marcará el rumbo del sexto episodio y que introduce nuevas tensiones entre personajes clave.

El adelanto fue publicado entre el 5 y 6 de febrero de 2026 y funciona como antesala del próximo arco de supervivencia, uno de los puntos narrativos más esperados de la temporada de invierno.

Un reencuentro que eleva el riesgo

El tráiler muestra el regreso de Mishiro, superviviente del juego conocido como Scrap Building, quien vuelve a coincidir con la protagonista en un entorno nuevamente letal.

La dinámica entre ambas figuras apunta a un reencuentro marcado por la desconfianza y la supervivencia, en línea con la lógica competitiva de la serie.

Mishiro es interpretada por Rio Tsuchiya, cuya participación amplía el peso dramático del nuevo juego dentro de la historia.

Nuevas voces se integran al elenco

Junto con el video promocional, la producción confirmó la incorporación de dos actrices adicionales al reparto:

Haruka Oribe como Azuma .

como . Sumire Morohoshi como Riko.

Ambos personajes debutarán dentro del arco de “Golden Bath”, lo que sugiere la introducción de nuevas alianzas, rivales o piezas estratégicas dentro de la competencia mortal.

El episodio 6 —centrado en este juego— se estrenará el miércoles 11 de febrero de 2026.

Una historia de supervivencia profesional

La serie adapta las novelas ligeras publicadas bajo el sello MF Bunko J, escritas por Yushi Ukai e ilustradas por Nekometaru.

La trama sigue a Yuki, una jugadora profesional de juegos de muerte de 17 años que obtiene ingresos participando en competencias letales diseñadas como espectáculos clandestinos.

Estos juegos combinan pruebas físicas, trampas mecánicas y acertijos de encierro, entre ellos:

Cerbatanas.

Sierras circulares.

Habitaciones selladas.

Dispositivos de activación remota.

El concepto mezcla thriller psicológico con supervivencia estratégica, posicionándose dentro de la línea de ficciones centradas en “death games”.

Reconocimiento desde su origen literario

La franquicia comenzó en noviembre de 2022 con la publicación de la primera novela ligera.

Desde su lanzamiento, el proyecto obtuvo visibilidad dentro de la industria editorial japonesa tras recibir el Premio a la Excelencia en la 18.ª edición del Premio para Nuevos Autores de Novelas Ligeras MF Bunko J.

Hasta enero de 2026, la obra suma:

9 volúmenes de novela ligera .

. 5 volúmenes de adaptación manga, ilustrados por Banzai Kotobuki Daienkai.

El volumen más reciente de la novela se publicó el 23 de enero de 2026.

Producción animada y equipo creativo

La adaptación televisiva está a cargo de Studio DEEN, estudio con experiencia en series de corte dramático y de suspenso.

El staff principal incluye:

Director: Sota Ueno.

Sota Ueno. Composición de serie: Rintaro Ikeda.

Rintaro Ikeda. Diseño de personajes: Eri Osada.

Eri Osada. Música: Junichi Matsumoto.

La combinación del equipo ha definido el tono visual oscuro de la serie, caracterizado por escenarios cerrados, iluminación contrastada y énfasis en la tensión psicológica.

Estreno y distribución global

El anime debutó el 7 de enero de 2026 con un episodio inaugural extendido de 60 minutos, una duración mayor al estándar televisivo que permitió establecer el mundo narrativo y sus reglas de juego.

En cuanto a su disponibilidad internacional:

Crunchyroll transmite la serie con subtítulos y doblaje en inglés el mismo día de estreno.

transmite la serie con subtítulos y doblaje en inglés el mismo día de estreno. Netflix ofrece el título en regiones seleccionadas.

La emisión semanal se organiza de la siguiente forma:

Miércoles – 7:00 a.m. PT / 10:00 a.m. ET en Crunchyroll. 11:30 p.m. JST en Japón a través de Tokyo MX.

La temporada tendrá un total de 11 episodios.

¿Cuáles son las voces principales del reparto de Shiboyugi?

El elenco central está encabezado por:

Chiyuki Miura como Yuki (versión japonesa).

como (versión japonesa). Suzie Yeung como la protagonista en el doblaje al inglés.

La interpretación vocal ha sido uno de los elementos señalados por la audiencia en la construcción emocional del personaje principal, especialmente en secuencias de alta presión dentro de los juegos.

Lo que anticipa “Golden Bath”

El avance sugiere que el nuevo juego introducirá:

Escenarios cerrados con mecanismos ocultos.

Pruebas físicas vinculadas al agua o inmersión.

Interacciones estratégicas entre supervivientes previos.

Estos elementos apuntan a una escalada en la complejidad de las pruebas conforme la serie se acerca a la segunda mitad de la temporada.