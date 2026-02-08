Katy Perry respalda a Bad Bunny antes del medio tiempo del Super Bowl

A días de una de las presentaciones musicales más vistas del año, Katy Perry utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje público de apoyo a Bad Bunny, quien encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

“Tú puedes con esto Bad Bunny. Recuérdale al mundo cómo es el verdadero sueño americano”, escribió la cantante estadunidense en un tuit que rápidamente fue retomado por fans de ambos artistas.

Un mensaje con contexto cultural

La frase utilizada por Perry no solo funciona como un deseo de éxito previo al show, sino que también coloca el foco en el impacto cultural de Bad Bunny dentro de la industria musical estadounidense.

El artista puertorriqueño se ha consolidado como uno de los nombres más influyentes del streaming global, tanto así que hace poco fue número uno en China, por lo que su presencia en el medio tiempo representa la continuidad de la música latina dentro del evento deportivo.

El tuit fue publicado días antes del partido, en medio de la promoción oficial del espectáculo y de los ensayos finales de producción.

Bad Bunny hizo historia al ganar Álbum del Año con un disco completamente en español. Reuters

La experiencia de Katy Perry en el medio tiempo

El respaldo de Perry adquiere peso si se considera que ella misma encabezó uno de los shows más vistos en la historia del evento.

La cantante fue la figura central del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLIX (2015), presentación recordada por varios elementos escénicos que marcaron conversación digital:

La entrada sobre un león mecánico gigante .

. La participación especial de Lenny Kravitz .

. El cameo de Missy Elliott .

. El fenómeno viral del bailarín conocido como Left Shark.

Su show registró una de las audiencias televisivas más altas para un espectáculo musical dentro del partido, consolidándola como una referencia recurrente cuando se habla de medio tiempos memorables.

Una tradición entre headliners

El mensaje a Bad Bunny no es un caso aislado. Con el paso de los años, Perry ha enviado palabras de apoyo a otros artistas que han encabezado el espectáculo.

Entre ellos figuran:

Lady Gaga

Rihanna

Shakira

Jennifer Lopez

Estos gestos suelen publicarse horas o días antes del evento y funcionan como parte de la conversación previa en redes sociales, donde el medio tiempo genera expectativa tanto como el propio partido.

Katy Perry dando mensajes de apoyo en el Super Bowl Especial

Bad Bunny y el peso del espectáculo

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl ocurre en un momento de alta exposición internacional para el cantante.

Su designación como headliner lo coloca dentro de una lista histórica de artistas que han encabezado el espectáculo, considerado uno de los escaparates musicales más importantes a nivel global.

El medio tiempo del Super Bowl concentra audiencias que superan los 100 millones de espectadores, además de reproducciones posteriores en plataformas digitales.