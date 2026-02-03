Jujutsu Kaisen temporada 3: a qué hora se estrena el episodio 6 y qué esperar

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen, subtitulada The Culling Game: Part 1, continúa su emisión semanal tras su regreso en enero de 2026. El episodio 6 llegará este jueves 5 de febrero de 2026, manteniendo el calendario habitual de estrenos de la serie, con lanzamiento semanal cada jueves a través de Crunchyroll, plataforma que cuenta con el simulcast internacional.

En México (zona horaria central), el nuevo capítulo estará disponible el jueves. Esto permite que el público de América Latina pueda ver el episodio apenas unas horas después de su transmisión en Japón, donde el estreno ocurre pasada la medianoche.

Este modelo de distribución forma parte de la estrategia global del anime, que busca mantener a la audiencia internacional alineada con la emisión japonesa, reduciendo la brecha de estreno entre regiones.

Horario de estreno del episodio 6 en Latinoamérica

Estos son algunos de los horarios aproximados para la región:

México (CST): 10:30 a. m.

10:30 a. m. Colombia / Perú: 11:30 a. m.

11:30 a. m. Chile / Argentina: 1:30 p. m.

1:30 p. m. España: 5:30 p. m.

El episodio estará disponible con subtítulos en español desde su lanzamiento.

Panda en Jujutsu Kaisen Especial

¿Qué ocurrió en el episodio 5 de Jujutsu Kaisen?

El episodio 5, titulado Heat, marcó un punto de inflexión dentro del arco Culling Game, tras dejar atrás los eventos del arco Perfect Preparation. En lugar de centrarse únicamente en el combate directo, el capítulo introdujo un objetivo estratégico: la búsqueda de aliados capaces de enfrentar el juego mortal diseñado por Kenjaku.

En este episodio, Yuji Itadori y Megumi Fushiguro se infiltran en un club de peleas clandestino, un espacio donde distintos hechiceros combaten y apuestan bajo reglas propias. Este entorno funciona como un punto de encuentro para figuras poderosas, entre ellas Kinji Hakari, uno de los hechiceros más impredecibles del arco.

Panda tiene tres núcleos en Jujutsu Kaisen Especial

El capítulo mostró cómo Yuji se ve obligado a participar activamente en los combates para llamar la atención de Hakari y demostrar que su causa es legítima. Más allá de la acción, el episodio destacó por su enfoque en la tensión psicológica, el engaño y la estrategia, dejando claro que en esta etapa de la historia no basta con la fuerza bruta.

El cierre del episodio deja en claro que Hakari no es fácilmente manipulable y que ha detectado las verdaderas intenciones de Yuji y Megumi, preparando el terreno para un conflicto directo.

¿Qué esperar del episodio 6, Cog?

El episodio 6 llevará por título “Cog”, una referencia a una pieza dentro de una maquinaria mayor, concepto que encaja con la lógica del Culling Game, donde cada hechicero cumple un rol dentro de un sistema cruel y calculado.

De acuerdo con los adelantos del capítulo, el nuevo episodio se centrará en una confrontación directa entre Yuji Itadori y Kinji Hakari. Este enfrentamiento no solo destaca por el choque físico, sino por la oposición de ideologías entre ambos personajes.

Jujutsu Kaisen MAPPA

Yuji encarna la determinación de salvar vidas incluso a costa de sí mismo .

. Hakari representa una visión más pragmática y cruda de la supervivencia dentro del juego.

El capítulo promete explorar cómo estas posturas chocan dentro y fuera del combate, convirtiendo la pelea en algo más que un intercambio de energía maldita. Cada acción y cada decisión podrían tener consecuencias directas en el desarrollo del Culling Game.

El arco Culling Game y su peso en la historia

La tercera temporada sigue profundizando en el Culling Game, un torneo mortal creado por Kenjaku que obliga a hechiceros y seres reencarnados a luchar bajo reglas estrictas y letales. A diferencia de arcos anteriores, este conflicto transforma gran parte de Japón en un campo de batalla, donde cada movimiento tiene repercusiones a gran escala.

El desarrollo del enfrentamiento entre Yuji y Hakari será clave para entender cómo los protagonistas enfrentarán esta nueva etapa del conflicto y qué alianzas podrán marcar la diferencia en un juego donde nadie es completamente libre.