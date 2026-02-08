¡Bad Bunny ya tiene su día en California!; así nació el “Bad Bunny Day” antes del Super Bowl

Bad Bunny ya tiene su día oficial en California, según anunció el gobernador Gavin Newsom en un mensaje difundido este domingo 8 de febrero, pocas horas antes del Super Bowl XL.

Esta decisión llega en un momento clave para el artista puertorriqueño, quien encabeza el espectáculo del medio tiempo en el evento deportivo más importante del año.

La proclamación del “Día de Bad Bunny” se hizo pública en las redes sociales del gobernador, justo antes del partido entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra, que se realizará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El Día de Bad Bunny en California

El gobernador Gavin Newsom sorprendió con un mensaje cargado de entusiasmo y simpatía hacia la comunidad hispana y el artista boricua.

“Como muchas personas saben, soy un tremendo amante del español. Es un idioma hermoso hablado por muchas personas hermosas en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy un gran fan de PuerRRRRRto Rico. Por eso estoy declarando mañana en California como el ‘Día de Bad Bunny’”.

Newsom también elogió la imagen pública de Bad Bunny, destacando su talento y carisma: lo describió como alguien con una “voz hermosa” y “muy buena apariencia”, e incluso comentó que “todo el mundo está hablando de él”.

“¡Nos encanta Bad Bunny! Feliz Día de Bad Bunny, América. ¡Disfruten!!!”.

Los logros de Bad Bunny en el último año

Durante el último año, Bad Bunny ha alcanzado un reconocimiento sin precedentes en la industria musical. El pasado 1 de febrero, en la entrega de los Premios Grammy 2026, se llevó el galardón a “Álbum del Año” con una producción completamente en español. Este logro lo posiciona como una figura clave dentro del panorama global, rompiendo barreras idiomáticas y culturales.

Además de su música, Bad Bunny ha utilizado su plataforma para abordar temas sociales que afectan a comunidades marginadas. Durante su intervención en los Grammy en Los Ángeles, pronunció un mensaje contundente.

“ICE fuera... No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres; somos humanos y somos estadounidenses.”

Por si fuera poco, en 2025 comenzó su gira “Debí tirar más fotos”. Con dicho tour dio varios conciertos en México que se agotaron rápidamente.

Un show de medio tiempo que promete hacer historia

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XL, que se transmite a nivel mundial, será liderado por Bad Bunny, y se espera que rompa récords de audiencia. Este tipo de presentaciones han sido históricamente dominadas por artistas anglosajones, por lo que la participación de un artista puertorriqueño representa un cambio significativo en la narrativa del entretenimiento deportivo.

Desde 2023, Apple Music se convirtió en el principal patrocinador del show del Super Bowl, en colaboración con la NFL y Roc Nation, la empresa dirigida por Jay-Z. Esta alianza ha impulsado la diversidad en los espectáculos y ha dado mayor visibilidad a artistas de diferentes orígenes.

