La técnica de Kirara Hoshi de Jujutsu Kaisen explicada PASO a PASO 

¡Hoy es jueves de Jujutsu Kaisen! Por lo que tenemos un nuevo episodio más de este anime protagonizado por Yuji Itadori y compañía. En este capítulo conocimos a Kirara Hoshi, quien utilizó una técnica maldita en contra de Panda y Megumi Fushiguro. Y si tú fuiste como nosotros y no le entendiste nada… no te preocupes, ya nos pusimos a leer y aquí te la explicamos PASO a PASO.

Comencemos por lo básico: la técnica de Kirara se llama Love Rendezvous (Cita de amor) y se basa en la constelación de la Cruz del Sur. A diferencia de otros hechizos dentro del universo de Jujutsu Kaisen, este no hiere directamente, sino que controla el movimiento y la proximidad entre objetos y personas, convirtiendo el campo de batalla en una especie de mapa cósmico imposible de romper sin conocer sus reglas.

El concepto: las estrellas de la Cruz del Sur

Para que la técnica funcione, Kirara marca a sus objetivos —ya sean personas, objetos o incluso energía maldita— con una estrella y un nombre específico.

Estos nombres corresponden a las cinco estrellas de la constelación:

Acrux

Mimosa

Gacrux

Imai

Ginan

Cada marca funciona como una “etiqueta gravitacional”. Desde ese momento, los objetivos quedan sujetos a las reglas espaciales impuestas por Kirara.

No importa la fuerza física del oponente: una vez dentro del sistema estelar, debe obedecer sus leyes.

Megumi Fushiguro en Jujutsu Kaisen MAPPA

La regla de oro: el orden lo es todo

El funcionamiento de Love Rendezvous es similar a un recorrido que es obligatorio dentro de un mapa estelar.

Esta es la regla principal:

Para acercarte a una estrella, primero debes pasar por la anterior en el orden específico de la constelación.

Esto genera dos efectos clave:

Atracción

Si dos objetos tienen asignada la misma estrella, se atraerán magnéticamente de forma violenta hasta quedar pegados. La fuerza es tal que puede inmovilizar por completo a un enemigo.

Repulsión o bloqueo

Si alguien intenta acercarse a una estrella sin haber “tocado” antes la anterior en el orden correcto, una fuerza invisible lo detiene. Es como si el espacio se curvara para impedir el avance.

Por eso, durante el combate, Panda y Megumi parecían incapaces de acercarse entre sí o de llegar hasta Kirara, aunque físicamente no hubiera nada bloqueándolos.

Jujutsu Kaisen desata la locura con el tráiler de la temporada 3 y caras nuevas Crunchyroll

¿Por qué es tan peligrosa?

Aunque no es una técnica ofensiva directa, su valor táctico es altísimo.

Kirara funciona como un soporte estratégico capaz de controlar todo el flujo de la batalla.

Entre sus aplicaciones más peligrosas están:

Inmovilizar enemigos

Puede marcar a un oponente con la misma estrella que un objeto pesado —como un auto o una estructura— provocando que ambos se atraigan violentamente hasta aplastarlo.

Crear rutas obligatorias

Los rivales deben seguir el “camino estelar” correcto para desplazarse, perdiendo tiempo y movilidad en combate.

Defensa absoluta

Si Kirara se marca a sí mismo con la última estrella de la secuencia, nadie puede tocarlo sin haber recorrido previamente todas las estrellas anteriores.

En medio de una pelea, completar ese recorrido es prácticamente imposible.

Una metáfora de la distancia

Más allá de lo visualmente compleja que resulta, la técnica tiene una lectura conceptual interesante.

Jujutsu Kaisen estrena su sexto capítulo de la temporada tres Especial

Love Rendezvous es, en esencia, una metáfora de la distancia.

Kirara crea un sistema de seguridad cósmico donde el oponente no puede llegar a su destino si no sigue el orden impuesto por sus estrellas. No se trata de fuerza bruta, sino de control espacial, estrategia y manipulación del entorno.

Esto la convierte en una de las técnicas de soporte más creativas vistas hasta ahora en el anime.

Dato curioso: amor, estrellas y personalidad

La estética romántica y el uso de constelaciones reflejan la personalidad vibrante, visual y excéntrica de Kirara, contrastando con la naturaleza oscura, violenta o grotesca de otros rituales malditos dentro de Jujutsu Kaisen.

Es una habilidad tan estilizada como peligrosa: bella en concepto, pero devastadora en combate.