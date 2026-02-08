¿Quién es Charlie Puth, el famoso que cantará el Himno Nacional en el Super Bowl?

Charlie Puth ha sido elegido para entonar el Himno Nacional de los Estados Unidos durante el Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos más esperados del año. Este encuentro se llevará a cabo en Santa Clara, California, y enfrentará a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks, quienes lucharán por el codiciado trofeo Vince Lombardi.

La participación de artistas musicales en el Super Bowl es una tradición que cada año genera gran expectativa. En esta ocasión, la elección de Puth destaca no solo por su talento vocal, sino también por la trayectoria que ha construido desde sus inicios en internet hasta convertirse en una figura reconocida a nivel internacional.

¿Quién es Charlie Puth?

Lo que comenzó como un proyecto en YouTube, terminó por catapultar la carrera de este cantante nacido en Rumson, Nueva Jersey. En 2009, Puth abrió su canal "Charlie’s Vlogs", donde compartía videos cómicos y versiones acústicas de canciones populares. Gracias a esta plataforma, su nombre empezó a ganar notoriedad entre el público joven.

Con el paso del tiempo, decidió dar el siguiente paso: en 2010 lanzó su primer tema original, titulado "These Are My Sexy Shades", seguido por su EP independiente "The Otto Tunes". Pero el verdadero impulso llegó en 2011, cuando participó junto a Emily Luther en el concurso “Can You Sing?”, organizado por Perez Hilton.

Allí interpretó “Someone Like You” de Adele, y su actuación llamó la atención de la presentadora Ellen DeGeneres, quien lo firmó para su sello discográfico Eleveneleven.

El éxito de “See You Again” y su reconocimiento global

Su carrera internacional dio un giro importante en 2015. Aquel año, Charlie Puth lanzó el sencillo “Marvin Gaye”, en colaboración con Meghan Trainor, logrando una amplia difusión en radios y plataformas digitales. Pero fue su participación en la canción “See You Again”, junto a Wiz Khalifa, lo que marcó un antes y un después.

“See You Again” se utilizó como homenaje póstumo al actor Paul Walker en la película Rápidos y Furiosos y se convirtió rápidamente en un éxito mundial. Alcanzó el número 1 del Billboard Hot 100 y fue nominada a tres premios Grammy: Canción del Año, Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo y Mejor Canción Escrita para un Medio Audiovisual. Además, recibió una nominación al Globo de Oro como Mejor Canción Original.

Ese mismo año, Charlie Puth firmó con Atlantic Records, consolidando su carrera como cantante, compositor y productor. En 2016, recibió el reconocimiento Top Hot 100 Song en los Billboard Music Awards, gracias a este mismo tema.

Algunas de las colaboraciones de Charlie Puth

Desde su debut, el artista ha publicado tres álbumes de estudio, destacando “Voicenotes”, que fue nominado al Grammy en 2019 por mejor ingeniería de sonido en un álbum no clásico. Su próximo trabajo, titulado "Whatever’s Clever!", ya tiene fecha de lanzamiento: el 27 de marzo.

El repertorio de Charlie Puth también incluye colaboraciones con grandes nombres de la industria. Ha trabajado con artistas como Liam Payne, Kehlani, Boyz II Men, James Taylor, Selena Gomez con “We don´t talk anymore”, así como Jungkook, integrante de BTS, con el tema “Left and Right”.

En 2020, incluso participó como pianista en cuatro canciones del disco “Ordinary Man” de Ozzy Osbourne, demostrando su versatilidad más allá del pop.

La verdad sobre su cicatriz en la ceja

Hay un detalle en la imagen de Charlie Puth que suele llamar la atención: una cicatriz visible en su ceja derecha. Aunque para algunos pueda parecer una elección estética, como parte de la moda de "ceja partida", en su caso tiene una explicación completamente distinta.

Cuando tenía apenas dos años, Puth fue mordido por un perro, lo que le causó un grave traumatismo en el rostro. Debido a la gravedad de la herida, requirió cirugía de emergencia. Como resultado, quedó una marca permanente que hoy forma parte de su identidad.

