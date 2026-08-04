Shakira revive su meme más famoso y hace una nueva versión

Shakira volvió a dar de qué hablar en redes sociales, pero esta vez no fue por un lanzamiento musical ni por alguno de sus conciertos. Una fotografía compartida por la cantante despertó la nostalgia de sus seguidores, quienes rápidamente encontraron un parecido con una de las imágenes más famosas de su carrera, convertida desde hace años en un popular meme de internet.

La artista colombiana logró que miles de usuarios recordaran aquel momento que sigue siendo parte de la cultura digital.

¿Qué mostró Shakira en la fotografía?

En la imagen, la intérprete aparece sentada frente a un escritorio, vestida de blanco y sosteniendo una fotografía recién impresa mientras mira fijamente a la cámara.

La escena llamó la atención porque su postura y la composición recuerdan a una fotografía tomada a finales de la década de los noventa, aunque en esta ocasión el equipo de oficina sí aparece funcionando pero sin pantalla, un detalle que los usuarios no tardaron en destacar.

Foto: Instagram shakira

¿Cómo nació el famoso meme de Shakira?

La imagen original fue captada en 1997 por el fotoperiodista Óscar Berrocal, durante una visita de la cantante a un periódico en Barranquilla.

Foto: Redes sociales

En ese momento, Shakira promocionaba el éxito de "Pies Descalzos" y comenzaba una etapa decisiva en su carrera artística.

Con el paso de los años, la fotografía cobró una nueva vida en internet debido a un detalle que llamó la atención de los internautas: la computadora frente a la que posaba tenía la pantalla apagada.

Foto: Redes sociales

¿Por qué la imagen se volvió tan popular?

Ese pequeño detalle fue suficiente para que la fotografía comenzara a utilizarse como meme en redes sociales.

Durante años, la imagen ha servido para hacer bromas sobre personas que aparentan estar trabajando o para ilustrar situaciones cotidianas relacionadas con la tecnología y el mundo laboral.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de la cantante?

La nueva publicación fue interpretada por muchos como un guiño al famoso meme que ha acompañado a Shakira durante décadas.

La imagen despertó cientos de comentarios y reacciones de usuarios que celebraron el sentido del humor de la cantante y su capacidad para reírse de uno de los momentos más recordados de su historia en internet.