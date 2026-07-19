"Ahora sí era Shakira": redes comparan show del medio tiempo con la inauguración en México

La participación de Shakira en el show de medio tiempo de la Final de la Copa del Mundo 2026, se convirtió rápidamente en tendencia, pero no solo por su espectáculo, sino por las comparaciones que miles de usuarios hicieron con su presentación durante la inauguración del Mundial en México.

En plataformas como Facebook, X y TikTok comenzaron a circular imágenes y videos de ambos eventos acompañados de comentarios en los que algunos internautas insistieron en que la artista que apareció en México "era su doble".

Foto: Redes sociales

¿Qué diferencias encontraron los usuarios?

Quienes impulsan esta teoría, afirman haber detectado diferencias en la forma de bailar, los movimientos corporales e incluso en la manera en que la cantante acomoda su cabello mientras cantaba.

Otros señalaron supuestos cambios en sus facciones, gestos y expresiones, asegurando que la Shakira del medio tiempo, luce distinta a la que apareció semanas atrás en la ceremonia de inauguración.

Foto: Redes sociales

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la diferencia en la altura a la que Shakira llegaba con respecto a Burna Boy. En la ceremonia de inauguración, la cantante utilizó plataformas, por lo que, al estar junto al artista, su cabeza quedaba aproximadamente a cierta altura de su cuerpo.

Sin embargo, durante el espectáculo del medio tiempo, ambos aparecieron al mismo nivel del escenario y la referencia visual fue distinta, lo que llevó a varios usuarios a reavivar la teoría de que en la inauguración habría aparecido una supuesta doble de la cantante.

Foto: Instagram shakira

Para quienes rechazan la teoría, esa diferencia en el calzado basta para explicar por qué en algunas imágenes la cantante parece más alta, además de que el ángulo de las cámaras y la perspectiva pueden modificar la percepción.

Otros comentaron que el tono de su cabello lucía uniforme en México, mientras que en el espectáculo del medio tiempo se apreciaban reflejos o rayos más marcados. También hubo quienes compararon el largo, el color y la forma de su cabello, asegurando que existían diferencias entre ambas presentaciones.

Entre los comentarios que circularon en redes sociales se podían leer mensajes como:

Esta sí es nuestra verdadera Shakira, no como en la inauguración."

A Estados Unidos sí le alcanzó para traer a la Shakira original."

Ojalá hubieras sido tú la que estuvo en la inauguración."

¿Por qué no viniste a cantar a México?"

"Ahora sí era la verdadera", dicen en redes

En varias publicaciones se compartieron fotografías de ambos eventos con frases como "Ahora sí era la verdadera", alimentando el debate entre quienes creen en la teoría de una supuesta doble y quienes consideran que las diferencias se deben al maquillaje, el vestuario, la iluminación y la producción de cada espectáculo.

Hasta el momento, no existe evidencia ni algún pronunciamiento oficial que respalde la versión de que Shakira haya sido sustituida por una doble durante su presentación en México, por lo que la conversación permanece como una teoría impulsada por usuarios en redes sociales.