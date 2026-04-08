¿Por qué Shakira no deja usar celulares a sus hijos?

En medio de una era dominada por la tecnología y las redes sociales, Shakira ha tomado una postura firme en la crianza de sus hijos: limitar al máximo su exposición digital. La artista sorprendió al revelar que ni Milan ni Sasha tienen teléfono celular, una decisión que responde a una preocupación profunda por su bienestar emocional.

¿Qué dijo Shakira sobre sus hijos?

Durante una reciente entrevista en España, la intérprete habló con total honestidad sobre cómo maneja el uso de la tecnología en su hogar. Lejos de seguir la tendencia actual, ha optado por establecer reglas estrictas que buscan proteger a sus hijos del impacto negativo de las redes sociales.

Milan y Sasha no tienen teléfono celular propio. IG shakira

La cantante explicó que sus hijos no cuentan con dispositivos móviles propios. En su lugar, tienen acceso a un iPad, pero bajo condiciones muy específicas: únicamente pueden usarlo los sábados por la mañana y durante una hora, siempre bajo supervisión.

Además, plataformas como YouTube están completamente restringidas. Para Shakira, este control no es exagerado, sino necesario en un mundo donde los contenidos digitales no siempre son adecuados para menores.

¿Por qué Shakira no deja que sus hijos tengan celular?

Uno de los principales motivos detrás de esta decisión tiene que ver con la sobreexposición mediática de su familia. Como figura pública —y tras su mediática separación de Gerard Piqué—, Shakira sabe que sus hijos podrían encontrarse fácilmente con titulares sensacionalistas o información falsa sobre sus padres.

La cantante les permite usar un iPad solo una hora los sábados. IG shakira

Por ello, ha sido clara en casa: sus hijos tienen prohibido buscar su nombre, el de ella o el de su padre en internet. “¿Para qué?”, cuestiona la cantante, convencida de que ese tipo de información no aporta nada positivo a su desarrollo.

Más allá de las reglas, la colombiana busca inculcar valores. Según explicó, Milan y Sasha entienden que no todo lo que circula en redes sociales es real.

La verdad no está ahí”, les ha enseñado.

También restringe el acceso a YouTube y a otras redes sociales. IG shakira

Para Shakira, es fundamental que sus hijos aprendan a no dejarse influenciar por la apariencia de perfección que muchas veces se proyecta en plataformas digitales. En su lugar, apuesta por que encuentren la felicidad en cosas simples y reales.

¿Cómo es el tipo de crianza de Shakira?

Además del control tecnológico, Shakira enfatiza la importancia de enseñar valores como la honestidad, la resiliencia y la tolerancia a la frustración. Para ella, es esencial que sus hijos comprendan que la vida no siempre es perfecta y que aprender a enfrentar los “no” es clave para formar carácter.

Busca protegerlos de rumores, titulares falsos y exposición mediática. IG shakira

También ha sido clara en que, como madre, ha tomado decisiones importantes en su carrera para priorizar su familia. Incluso ha dejado pasar oportunidades laborales con tal de estar presente en la crianza de Milan y Sasha.

La cantante también habló sobre la presión que enfrentan las mujeres hoy en día, especialmente en redes sociales, donde se espera que sean perfectas en todos los aspectos.

Frente a esto, su enfoque es claro: educar a sus hijos desde el amor propio y la autenticidad, alejándolos de estándares irreales.