¿Y Piqué? Shakira celebra en grande el cumpleaños de su hijo, Milan, con fiesta temática de futbol

Shakira compartió con millones de seguidores un momento especial: el cumpleaños número 13 de su hijo Milan. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la cantante mostró parte del festejo organizado para su hijo mayor, lo que rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales. La publicación emocionó a sus fans por el cariño que se reflejó en cada detalle, pero también dio lugar a comentarios por la ausencia del padre del pequeño, Gerard Piqué.

El clip difundido en redes sociales muestra cómo se vivió la celebración, que tuvo como eje principal el futbol, una de las grandes pasiones del niño. Desde la decoración hasta el pastel, todo giró en torno a este deporte. Sin embargo, más allá del ambiente festivo, lo que más llamó la atención en internet fue que Piqué no apareció en ningún momento del video, lo que despertó dudas sobre su participación en el evento.

Así fue la fiesta temática del hijo de Shakira

La fiesta de Milan estuvo llena de referencias futboleras. En las imágenes se pueden ver camisetas, banderas y elementos decorativos de selecciones como Argentina, Brasil, Italia, Colombia y también equipos conocidos de España, incluyendo el FC Barcelona, donde Piqué jugó durante años.

Uno de los elementos más llamativos fue el pastel, diseñado como si fuera una cancha de fútbol. Lo acompañaban galletas con forma de camisetas deportivas y balones pequeños. Pero lo que más destacó en esa mesa fue una figura vestida con el uniforme de la Selección Colombia, algo que no pasó desapercibido para los seguidores de Shakira.

Junto al video, Shakira escribió un mensaje que dejó claro el cariño y el orgullo por sus raíces.

“Miren a quién puse a jugar con la Selección Colombia y con el número de Luis Díaz", publicó la artista de 48 años, refiriéndose al personaje que decoraba el pastel.

¿Y Gerard Piqué?

Una de las preguntas más comentadas tras la publicación fue sobre la participación de Piqué. En ningún momento aparece en el video, lo que llevó a muchos fans a especular sobre si había asistido o no al festejo. Algunos incluso buscaron en las redes sociales del exfutbolista alguna referencia al cumpleaños de su hijo, pero no encontraron ninguna mención.

Los comentarios se dividieron. Algunos criticaron su ausencia, mientras que otros señalaron que, dado el contexto actual entre ambos padres, no es extraño que no compartan públicamente estos momentos familiares.

Desde que anunciaron su separación en 2022, Shakira y Gerard Piqué han pasado por una etapa de ajustes. Al principio hubo tensiones visibles tanto en los medios como en lo legal.

Con el paso del tiempo, ambos decidieron mantener una relación más funcional, centrada en el bienestar de sus hijos, Milan y Sasha. Actualmente, su prioridad es que los niños crezcan en un entorno estable, más allá de sus diferencias personales.

