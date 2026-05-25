Rick & Morty, la temporada 9 en HBO Max será un viaje emocional, según Dan Harmon
Excélsior platicó con el creador de la serie, Dan Harmon, sobre la necesidad de vulnerar mucho más al ciejo loco de Rick; hoy estrena la temporada 9
Rick & Morty dejó de ser hace mucho tiempo una simple comedia animada de ciencia ficción para convertirse en uno de los espejos filosóficos y culturales de nuestra época, ya que cuestiona la existencia con la misma facilidad con la que lanza un chiste escatológico. A pesar de haber sufrido golpes duros, como el despido en 2023 de Justin Roiland -co creador de la serie junto a Dan Harmon y voz de Rick y de Morty- el proyecto siguió adelante y se fortaleció al grado de estar a punto de estrenar su novena temporada.
Aquí en Estados Unidos, si tu programa alcanza cierto nivel de audiencia y éxito, creo que eso te hace sentir que eres importante, pero luego hay una esfera que va más allá de eso: cuando tu serie se convierte en una especie de fenómeno cultural, en realidad eso es algo más sano, porque ya no puedes cometer el error de pensar que se trata sólo de ti”, contó a Excélsior el creador Dan Harmon y prosiguió.
Vuelves a estar en el mismo lugar donde yo estaba como cuando trabajé lavando platos en la cocina de un restaurante y te das cuenta de que eres parte de un equipo, que no puedes arruinar las cosas, si lo haces necesitas moverte del camino o trabajar mejor, ya que algo gigante, está en marcha y hay gente allá afuera comiendo. Así que ser parte de un proyecto que se convirtió en todo un fenómeno cultural es una sensación maravillosa, hermosa y muy saludable”, contó Dan Harmon quien dejó de ser el otro co creador de la serie y se convirtió en el líder del proyecto.
A este sentir se sumó el showrunner y productor neoyorquino de Rick & Morty, Scott Marder, quien junto a Harmon, obtuvo en 2020 el Premio Emmy a Mejor Programa de Animación.
Yo sólo agregaría a eso que me siento como un niño en una dulcería, porque llegué a ser tan fan de la serie. Así que encontrar un espacio para jugar en las Grandes Ligas, como si fuera entrar a los Yankees o a los Dodgers, y poder volcar esa emoción que tengo como fan dentro del propio show es un sueño hecho realidad”, apuntó Marder a Excélsior.
Será hoy cuando los fans de Rick & Morty volverán a ver a ese científico loco, nihilista, cínico y alcohólico junto a su nieto Morty, un chico tímido, lleno de inseguridades y ansiedad, que viajan a través de un multiverso alocado que les permite experimentar y enfrentarse a otras versiones de ellos que afectan su realidad y al resto de la familia.
Para esta novena temporada el equipo de producción le apostó a desarrollar una etapa emocionalmente más vulnerable del abuelo Rick, quien intenta adoptar un perfil más aterrizado y en tráiler que se lanzó de la misma se le ve explorando un lado más deportivo, ya sea nadando o compitiendo en artes marciales, para tratar de alejarse de sus antiguas tendencias destructivas, sin embargo, el multiverso no tarda en alcanzarlo.
Rick ha estado en un viaje emocional bastante intenso durante las últimas temporadas, así que definitivamente verán una continuación de la evolución del personaje. Lo hemos visto ir a terapia, derrotar a su archienemigo y lo hemos visto interactuar con diferentes versiones de su esposa Diane. Realmente ha pasado por mucho en las últimas temporadas y creo que veremos tanto las secuelas de eso como al personaje saliendo adelante. Pero mi detalle favorito sobre la novena temporada es que tiene tanto la esencia de lo que consideraríamos el Rick y Morty clásico, como elementos nuevos que van a sorprender a los fans y que serán muy frescos para los personajes. Tendrá lo mejor de ambos mundos, por así decirlo”, apuntó Ian Cardoni, voz de Rick.
Por su parte Harry Belden, quien le da vida a Morty Smith y Evil Morty, resaltó que la serie en su novena temporada seguirá fiel a su concepto.
Es ciencia ficción elevada y con grandes premisas. Y por supuesto dinámicas familiares alocadísimas que al final descarrilan todo de una manera que nunca podrás predecir ni esperar, tal como ya nos tiene acostumbrados Rick y Morty y vamos a ver mucho más crecimiento por parte de Morty en esta temporada”, apuntó Belden de 30 años.
Scott Marder no se quiso quedar atrás y exaltó el nivel de producción que los fans van a ver en esta temporada.
El nivel de todos los episodios está muy alto. En una ocasión pusimos un fragmento solo para revisar una escena rápida y terminamos viendo el episodio completo porque nos atrapó tanto. Nos quedamos como: "¡Wow, tenemos que apagar eso!". Nos olvidamos por completo de lo que estábamos haciendo y lo disfrutamos simplemente como fans. Es la primera vez que pasa eso en cinco o seis años. Hay muchos episodios así y eso ayuda a que te des una idea de lo que se va a ver. El estándar está muy alto”, compartió Marder.
De la presión a la libertad
Desde hace tres temporadas los actores Ian Cardoni y Harry Belden fueron fichados para interpretar a Rick y Morty, respectivamente. Tenían frente a ellos una labor titánica y llena de mucha presión tomando en cuenta que los fans estaban muy hechos y acostumbrados a Justin Roilnad, quien hacía ambas voces.
Sentí muchísima presión y eso sin contar lo difícil que era el trabajo en sí. La voz que estaba haciendo para la audición era lo suficientemente buena como para avanzar, pero una vez que quedó claro que íbamos a trabajar en la serie, tuvimos que pulirla aún más”, contó Harry Belden, voz de Morty y continuó.
Contrataron a un entrenador vocal. Estábamos trabajando día y noche, practicábamos palabras y frases específicas una y otra vez para asegurarnos de que estuvieran perfectamente en personaje, pero también trabajábamos en la anatomía de la boca, la colocación de la lengua, el movimiento de los labios, y en quitarme el acento de Chicago que tengo en algunas palabras. En muchos sentidos, todo ese trabajo fue una bendición, porque me mantuvo tan ocupado que no tuve tiempo de pensar en la enorme presión bajo la que estaba por parte de los fans y de la gente que ama tanto la serie”, apuntó Belden.
Su colega Ian Cardoni sintió que ya estaba mucho más adaptado al ritmo tras tres temporadas, por lo que no se siente nuevo, aunado al hecho de que disfruta los caminos que toman sus distintas variantes.
El hecho de que nuestro equipo me confíe esa voz y el apoyo que recibo ahora de los fans me hace sentir increíblemente agradecido. Fue un proceso de audición único, sin embargo, ahora que terminamos la novena temporada, creo que ya agarramos un muy buen ritmo. Lo cual no significa que no intente superar lo último que hice cada vez que entro a grabar, pero viene tanto material nuevo y fresco con cada guion. Me encanta clavarle el diente a este papel, ya sea a una variante del personaje o a un tipo de historia diferente. Hay material muy fresco e innovador con cada nueva temporada” remató la voz de Rick.
De la serie
- Rick & Morty
- Novena temporada
- Estreno hoy por HBO Max
- 10 episodios