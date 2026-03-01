Shakira envía emotivo mensaje a fans antes de su gran cierre en el Zócalo

¿Listos para cantar Ciega, sordomuda de Shakira en el Zócalo Capitalino, uno de los eventos musicales más esperados del año? La cantante colombiana eligió a la Ciudad de México como el escenario definitivo para culminar su exitosa gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran.

A pocas horas de subir al escenario, la barranquillera compartió un mensaje directamente con sus seguidores a través de sus redes sociales, antes de dar su última presentación de su gira Las Mujeres Ya No Lloran

"Mi casa, México": La emoción del cierre

A través de sus historias de Instagram, Shakira expresó lo que significa para ella terminar este tour en suelo mexicano, un país que ha sido fundamental en su trayectoria.

Shakira en su último concierto en el Estadio GNP en la CDMX Especial

"Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México", confesó la cantante, horas antes de que se presente frente a millones en el Zócalo capitalino.

La intérprete de Puntería no es ajena al fervor que ha desatado su visita gratuita. Desde las cámaras web que se comparten en redes sociales, Shakira es testigo de la marea humana que se congregó en el Centro Histórico.

"Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí", escribió Shakira, mientras mostraba una imagen de cómo la gente se iba colocando frente al escenario.

Shakira en su último concierto en el Estadio GNP de la CDMX Especial

Una promesa y una petición de cuidado

Con la plaza llenándose rápidamente bajo el sol de la capital, Shakira hizo un compromiso público sobre la calidad del espectáculo que ofrecerá para despedir su tour.

"Esta noche prometo darles todo", aseguró la estrella.

Sin embargo, consciente de las largas horas de espera y las condiciones climáticas, cerró su mensaje con una recomendación para evitar golpes de calor o desmayos entre la multitud.

"PD. Tomen mucha agua, por fa".

"Los quiero tanto, tanto. Son los mejores", finalizó, dejando todo listo para una noche que promete ser histórica en la Ciudad de México.

Esta no es la primera vez que Shakira se presenta en el Zócalo capitalino, la cantante colombiana estuvo en esta macroplaza el 27 de mayo de 2007, como parte de su Fijación Oral Tour, un concierto gratuito que reunió a más de 200 mil personas en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.