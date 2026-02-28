Detienen a 17 revendedores de boletos en último concierto de Shakira

Al menos 17 presuntos revendedores, entre ellos seis mujeres y ocho menores de edad, fueron detenidos tras ser descubiertos infraganti cuando comercializaban boletos a precios superiores a lo de taquilla y presuntamente apócrifos, para el último concierto de Shakira, en el estadio GNP, de este viernes.

Fue durante recorridos de seguridad por las inmediaciones del estadio, así como del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco, cuando uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México captaron a seis mujeres y 11 hombres, entre ellos ocho menores de edad, revendiendo entradas para la presentación de “La Loba”.

Foto: SSC

Tras comprobar la venta irregular de entradas, los policías detuvieron a las 17 personas y las pusieron a disposición ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

Seis de los detenidos cuentan con diversas presentaciones ante un Juez Cívico por la reventa de entradas en diferentes eventos masivos, como se pudo comprobar tras cruce de datos de seguridad, informó la SSC.

Además, durante el operativo implementado antes y durante la presentación de la originaria de Barranquilla, Colombia, que cerrará su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2026” este 1 de marzo, con un concierto gratuito en el Zócalo, los policías detuvieron a un sujeto, quien vendía boletos de estacionamiento apócrifos.

Foto: SSC

Tras una revisión, los policías le aseguraron cuatro boletos de estacionamiento, posiblemente falsos y por un pago de 400 pesos cada uno.

Ante ello, el joven de 28 años de edad fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

