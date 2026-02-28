Venta de alcohol en el Centro Histórico estará limitada por concierto de Shakira

Por el concierto gratuito que ofrecerá Shakira en el Zócalo, este domingo se aplicará ley seca en el perímetro “A” del Centro Histórico.

Tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados deberán suspender la venta de bebidas alcohólicas desde las 14:00 y hasta las 23:00 horas de este 1 de marzo.

La medida fue publicada este sábado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y forma parte del operativo especial previsto ante la alta concentración de asistentes, que se espera para el espectáculo masivo, al que autoridades proyectan la llegada de más de 300 mil personas.

Foto: Edgar Negrete Lira | Cuartoscuro

La restricción aplicará para la venta de alcohol en envase cerrado dentro de establecimientos comerciales ubicados en la zona central, mientras que restaurantes, hoteles, salones de fiestas, auditorios y salas de cine podrán continuar ofreciendo bebidas alcohólicas únicamente con alimentos y bajo la modalidad de consumo en el lugar.

Cuadrillas del Instituto de Verificación Administrativa fueron desplegados en la zona centro para verificar y garantizar la correcta operatividad de los establecimientos mercantiles.

La Secretaría de Gobierno capitalina informó a través de redes sociales que con la aplicación de la ley seca se busca prevenir incidentes y facilitar las labores de seguridad y control durante la presentación de la cantautora colombiana.

*DRR*