Zócalo de CDMX se empieza a llenar de fans para el show de una loba especial… Shakira

“¡Llegó el gran día!”. Con ese mensaje, el Gobierno de la Ciudad de México dio apertura oficial al concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino, uno de los eventos masivos más esperados del año en la capital.

Prepárate porque hoy es el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo”, publicó la autoridad local en redes sociales. En el mismo mensaje añadió que la “Capital de la Transformación está lista para cantar, bailar y vivir una noche inolvidable”, marcando el tono festivo de la jornada. , marcando el tono festivo de la jornada.

El espectáculo se llevará a cabo este domingo 1 de marzo a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución, ubicada en el corazón de la Ciudad de México.

El ingreso al Zócalo de los shakilovers se realiza de manera ordenada y con revisión preventiva. X

Ingreso ordenado y revisión preventiva

Pasadas las 12:00 horas, el gobierno capitalino informó que “previo al concierto gratuito de Shakira, el ingreso al Zócalo se realiza de manera ordenada y con revisión preventiva para garantizar la seguridad de todas y todos”.

Las autoridades pidieron a los asistentes “atender las indicaciones del personal y ubicar los accesos correspondientes para facilitar” el flujo de personas hacia el primer cuadro del Centro Histórico.

Asimismo, se recordó a los denominados “shakilovers” que es importante “revisar con anticipación qué objetos están permitidos y cuáles no para facilitar tu acceso”, así como “asistir con responsabilidad y seguir las indicaciones” del personal operativo.

Altas temperaturas y recomendaciones

En los puntos de acceso, se enfatizó que el evento “se vivirá bajo temperaturas altas en el Zócalo, así que es importante tomar previsiones”.

Entre las recomendaciones difundidas por las autoridades se encuentra “ubicar los módulos de atención y cuidar tu exposición al sol para disfrutar cada momento de este gran show”, en referencia a los servicios médicos y puntos de hidratación habilitados en la zona.

Pulseras para quienes pernoctaron en el Centro Histórico

Desde la noche del viernes, decenas de seguidores de la artista colombiana acamparon en inmediaciones del Zócalo para asegurar un lugar cercano al escenario.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que entregó pulseras de acceso a quienes pernoctaron en la zona, con el objetivo de respetar el orden de llegada y garantizar que ocupen los primeros lugares frente al escenario.

Las y los asistentes fueron reubicados sobre la calle de Donceles para no afectar la movilidad cotidiana en el primer cuadro de la ciudad.

Evento masivo en el corazón político

El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino se suma a la estrategia cultural de eventos masivos impulsada por la administración local, que busca posicionar el espacio público como escenario de espectáculos internacionales de gran escala.

Autoridades recomiendan llegar con anticipación, considerar tiempos de traslado y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

asc