Lety Calderón asegura Juan Collado sí la engañó con Yadhira Carrillo cuando seguían juntos

Lety Calderón y Juan Collado formaron una de las parejas que parecían una de las más estables del espectáculo en México, sin embargo, tras su separación se supo que el abogado engañó a la actriz con Yadhira Carrillo, pero hasta hace unos años, Yadhira y Juan aseguraban que su relación no inició mientras el licenciado estaba casado.

En entrevista con El Minuto que cambió mi destino, Leticia Calderón mencionó que el padre de sus hijos sí la engañó con Yadhira Carrillo y que en estos años nunca dijo una mentira, esto haciendo referencia a que su expareja y Yadhira aseguraron que su romance comenzó después de que el abogado se separara de Lety Calderón.

“Ocho años con Collado y sí, claro (la engañó), es una historia muy sabida. Sí tuvo muchas novias intermedias, pero la historia actual me da la razón que yo toda mi vida he dicho la verdad, no he dicho una sola mentira y la historia y el tiempo me han dado la razón. Obviamente tenía muchas novias y yo me enteré ya que termina la relación de que: ‘lo vi con sutanita, le dio el anillo a sutanita’”.

La actriz comentó que en los años que estuvieron juntos Juan Collado y Yadhira Carrillo, su compañera comentaba ante la prensa que tenía buena relación con los hijos de Lety y que su romance con el abogado no había surgido mientras aún estaba con Leticia. Además, aseguró que Juan Collado daba regalos a personas con tal de que no hablaran de sus infidelidades a Calderón.

“Claro que me dio mucho coraje e impotencia, lo digo sinceramente y con la cara en alto porque nunca he dicho una mentira y que inventaran cosas, que dieran otra versión. El poder y el dinero te cambian las versiones y las historias y lo sabemos, a muchos les pagaron en el bar, les pagaban las cuentas, a otras les mandaban flores y zapatos, a un conocido le pagó un reloj y por supuesto que les daban la razón”.

“Ellos declararon que ya llevaban más de un año juntos, ¿por qué no los vimos?, ¿por qué no lo supimos? Después de que dieron la noticia los vimos en las revistas, en los eventos, alfombras rojas y ¿por qué ese año no los vimos? Por qué seguía conmigo, llegaba a dormir a mi casa y estábamos construyendo la casa”.

Finalmente, Lety Calderón dijo que en ningún momento se aprovechó del poder adquisitivo que tenía el padre de sus hijos y que incluso en su separación pidió lo mínimo, aunque se aseguró de que el abogado conviviera con sus hijos.

“En el divorcio o en la separación yo no le pedí nada. Y como concubina tenía el derecho de quitarle el 50 por ciento de lo que haces en el matrimonio y era mucho en ese entonces, en esos ocho años. Hicimos un departamento en Miami, de repente ponía dinero, teníamos casa en Acapulco y nada, lo único que le pedimos es que fuera por sus hijos él, que no mandara a sus choferes y me dijo: ‘bueno, hasta los 18 años’ y no, con Luciano no va a ser hasta los 18 años. Tú quieres ver a tus hijos, tú vas por ellos, tú me los regresas y si no, no hay negociación (…), siempre ha sido generoso, ha visto por sus hijos, una mensualidad”.

Así se conocieron Lety Calderón y Juan Collado

En la entrevista, la actriz también habló de la manera en la que conoció al padre de sus hijos. La famosa detalló que todo ocurrió en un antro mientras ella estaba pasando por un mal momento en su anterior matrimonio.

“Yo me fui con una depresión espantosa a una discoteca (…), estábamos brinde y brinde y to llore y llore porque mi matrimonio y en ese se acerca este señor: ‘¿puedo brindar con ustedes?’, yo dije que no y mi amiga dijo sí y se planta el señor, no sabes cómo me cayó gordo, lo odié. Luego se atrevió a pagar la cuenta, casi lo desplumo porque no me gusta que me paguen las cuentas”.

Lety Caldeón señaló que Juan Collado fue claro con ella y le mencionó que en ese momento tenía pareja y ella le dijo que estaba en medio de una separación de su matrimonio.

“Me pellizcó y me pateó mi amiga y este señor ha de haber dicho: ‘qué grosera niña’ y al final dije: ‘chin, quiere con mi amiga y yo se lo estoy mosqueando’ porque al final le regaló un ramo de flores y a mí me dio uno. Nos quedamos de ver porque yo dije que quería con mi amiga y yo le dije: ‘estoy casada, estoy pasando por una separación difícil’ y él me dijo: ‘yo estuve casado, tengo dos hijos y ahora tengo novia’”.

Pasó un año cuando Juan Collado y Lety Calderón se reencontraron, por lo que fue cuestión de meses para que comenzaran su relación.

“Después de esa tarde que nos la pasamos bien y que luchara por mi matrimonio, muy amable la verdad y nos dejamos de ver un año, yo ya no estaba casada, él ya no tenía novia, según esto (…), y ya es historia”.

