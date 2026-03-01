Famosa actriz golpeó e insultó a Lety Calderón en una telenovela; "me azotó la cabeza"

Lety Calderón es una de las actrices que empezó su carrera desde muy joven y uno de sus primeros protagónicos fue en la telenovela “La indomable”, en donde además de darse a conocer aún más ante el público, lamentablemente tuvo un episodio con otra famosa actriz que no terminó bien.

En entrevista con El Minuto que cambió mi destino, Leticia Calderón recordó que algunas veces trabajó con productores que la hicieron llorar, pero también habló sobre la ocasión en la que durante las grabaciones de “La indomable”, una actriz la agredió.

lety calderon

Actriz agredió a Lety Calderón

En la plática, Lety Calderón recordó cómo fue que cuando llegó a las grabaciones de la telenovela, cuando solo tenía 18 años, su primer encuentro con la actriz Beatriz Sheridan no fue muy bueno.

“A veces me hacían llorar. Nunca me pegaron ni me maltrataron, más que una sí me pegó y me recibió muy mal, horrible. Ya es muy sabido, Beatriz Sheridan, no lo cuento mucho, pero cuando me llevan a Tabasco a hacer La Indomable, la productora era Julissa y llegan y me presentan con Beatriz Sheridan y me dice: ‘no sé con quién te hayas acostado para obtener este papel, pero ni modo’. Ese fue el recibimiento y de ahí pal real”.

Beatriz Sheridan Especial

La famosa también habló del día en el que Beatriz Sheridan la golpeó en la cabeza, algo que a ella le molestó, por lo que se regresó a su casa.

“Me quedé callada, te hablaba, te insultaba y te daba la vuelta. La persona con la que iba me dijo: ‘no le hagas caso’. Y yo no conocía el ambiente tampoco esa agresividad (…), y me gritoneaba, me trataba muy mal hasta que un día me pegó en una escena, me azotó la cabeza. Ya no pude más, agarré y me salí del foro y le dije a la delegada: ‘renuncio’. Agarré mis cosas y me fui a mi casa”.

lety calderón

Tras unos días, Lety Calderón explicó que la producción de la telenovela no se comunicaba con ella, pero que poco después un ejecutivo le habló y le mencionó que Beatriz Sheridan le pediría una disculpa por lo ocurrido.

“No me hablaban y le conté a mi papá, me dijo: ‘Lety, tienes toda la razón. Voy a apoyar, pero esperemos una demanda millonaria porque tenías un contrato firmado para hacer la novela. A ver cómo, pero estoy contigo’. Hasta que me habla Víctor Hugo O’ Farril, no lo conocía y se portó conmigo todo un caballero (…), siempre con él eran las negociaciones, iba mi papá (…), me dijo: ‘te voy a pedir que vayas al foro, la señora Sheridan te está esperando porque frente a las cámaras te va a pedir una disculpa’. Sí fui y yo tengo carácter fuerte, pero también me enseñaron a respetar”.

Finalmente, Leticia Calderón narró cómo fue ese momento con Beatriz Sheridan, quien asegura se disculpó con ella solo porque los ejecutivos se lo habían pedido.

lety calderon

“Me dice enfrente de cámara, la estaban obligado y me dijo: ‘no te pegué, me hiciste así’ y se lo hice yo, le volteé la cara y le dije: ‘¿eso no es pegar? Acepto tus disculpas’ y me fui”.

