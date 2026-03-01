Kelly Osbourne preocupa por su aspecto físico en los Brit Awards 2026

Kelly Osbourne fue una de las figuras que acaparó miradas durante la más reciente edición de los Brit Awards 2026, ceremonia en la que su padre, Ozzy Osbourne, recibió un homenaje póstumo. La cantante acudió acompañada de su madre, Sharon Osbourne, Aunque el público presente celebró su aparición con aplausos, en redes sociales comenzaron a surgir comentarios sobre su aspecto físico.

La gala número 46 de los premios británicos se convirtió en un momento significativo para la familia. Además del tributo musical, el nombre de Kelly rápidamente se posicionó entre las tendencias en redes sociales, ya que muchos usuarios señalaron su evidente pérdida de peso.

El homenaje a Ozzy Osbourne en los Brit Awards 2026

En el escenario del Co-op Live Arena de Manchester se rindió tributo a Ozzy Osbourne, conocido como “el príncipe de las tinieblas” y líder de Black Sabbath. Como parte del homenaje, Robbie Williams interpretó el clásico “No more tears”, uno de los temas más representativos de la carrera del músico.

Grosby Group

Posteriormente, Sharon y Kelly Osbourne subieron al escenario para recibir el Lifetime Achievement Award, un reconocimiento póstumo que celebra la trayectoria del cantante dentro del rock y el heavy metal.

El look de Kelly y las opiniones divididas

Durante la alfombra roja, la cantante optó por un vestido largo de terciopelo negro acompañado de un bolero de plumas oscuras. Su elección llamó la atención por el estilo sobrio y llamativo al mismo tiempo. Sin embargo, más allá del atuendo, lo que generó críticas fue su figura.

Grosby Group

En días recientes, Kelly ha sido blanco de comentarios ofensivos en redes sociales relacionados con su peso. Ante este tipo de mensajes, respondió directamente en una historia de Instagram con las siguientes palabras:

"¡No puedo creer lo repugnantes que son algunos seres humanos! ¡Nadie merece este tipo de abuso!"

La declaración fue una reacción a críticas que la comparaban de forma cruel con frases como “como un cuerpo muerto”. La situación volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el escrutinio público que enfrentan las figuras del espectáculo.

Kelly y Sharon Osbourne en los Brit Awards 2026

Las especulaciones sobre su pérdida de peso

Las opiniones en redes sociales se han dividido. Mientras algunos consideran que su transformación física podría estar relacionada con el duelo tras la muerte de su padre, otros usuarios han mencionado el nombre de Ozempic, un medicamento utilizado para tratar la diabetes y que en años recientes ha sido asociado con la pérdida de peso.

En abril de 2024, Kelly negó que su cambio físico estuviera vinculado al uso de ese fármaco. En su lugar, explicó que su pérdida de peso fue consecuencia de un cambio importante en sus hábitos, derivado de la diabetes gestacional que presentó durante su embarazo.

Hace aproximadamente un mes, la cantante volvió a expresar su molestia ante los constantes cuestionamientos sobre su apariencia. En esa ocasión escribió:

"¿Qué es lo que esperan de mí?, ¿Cómo esperan que luzca ahora mismo?, El hecho de que esté fuera de la cama y enfrente mi vida y esté intentando, debería ser más que suficiente, mi vida está completamente patas arriba, ¿por qué la gente espera que me recupere y parezca que todo está bien en mi vida?, estos comentarios no ayudan a nadie".

PJG