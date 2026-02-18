¿Shakira daría concierto GRATIS en el Zócalo?; esto es lo que se sabe

Shakira ha llamado las últimas horas en México, esta vez por un rumor que apunta a un posible concierto gratuito en el Zócalo capitalino. La versión comenzó a expandirse rápidamente en redes sociales tras la aparición de imágenes que supuestamente anuncian la presentación en uno de los espacios más emblemáticos del país.

La información ha despertado entusiasmo entre sus seguidores, especialmente porque coincide con el cierre de su gira en territorio mexicano. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de autoridades locales ni del equipo de la artista, por lo que todo se mantiene en el terreno de la especulación.

Las Mujeres Ya No Lloran se ha convertido en la producción en vivo más ambiciosa de toda la carrera de Shakira. IG

¿De dónde surge el rumor del concierto de Shakira en el Zócalo?

Todo comenzó cuando en distintas plataformas digitales se compartió un supuesto poster en el que se anuncia la presentación en el Zócalo de la Ciudad de México. En ese material también se asegura que el anuncio formal se realizaría durante el último concierto de la cantante en la capital.

IG

De acuerdo con lo que se ha difundido, el espectáculo se llevaría a cabo después de su fecha programada del viernes 27 de febrero en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran - World Tour”. Esta cercanía entre fechas fue uno de los elementos que dio fuerza al rumor.

Hasta ahora, ni el Gobierno de la Ciudad de México ni la Secretaría de Cultura han emitido algún comunicado que respalde la realización de un evento masivo en el Zócalo el 1 de marzo, fecha en la que se anuncia el show.

Shakira Instagram

Tampoco la artista ni su equipo de trabajo han publicado información al respecto en sus canales oficiales. Ante la ausencia de un anuncio directo, no existen elementos formales que confirmen la realización de este concierto.

Por ello, la versión debe tomarse con cautela. Hasta que no haya información oficial, el supuesto espectáculo en el Zócalo continúa siendo únicamente un rumor que se ha viralizado en plataformas digitales.

Los últimos conciertos de Shakira en México

El contexto en el que surge esta especulación tiene que ver con la etapa final del tour en el país. Antes de cerrar en la capital, la cantante tiene presentaciones programadas en Tuxtla Gutiérrez el 21 de febrero y en Mérida el 24 de febrero.

El paso de la gira por México ha sido uno de los más destacados para la artista. La mayor parte de sus conciertos se concentraron en la Ciudad de México, donde logró llenos totales en cada una de sus fechas.

IG

De acuerdo con información oficial de Ticketmaster: Shakira ha realizado 12 fechas agotadas en el Estadio GNP Seguros, lo que reunió a más de 780,000 asistentes, contribuyendo a superar el millón de boletos vendidos en todo el país.

PJG