EDC 2026: DJs, horarios, cómo llegar y lo que debes saber del festival
Si acudirás a la edición 2026 del Electric Daisy Carnival, aquí te contamos todos los detalles para que disfrutes el festival.
El EDC 2026, uno de los festivales más importantes en México regresará este año y como es costumbre, logra reunir a los mejores DJ’S del mundo para así poner a bailar a todos los fanáticos de la música electrónica.
Si irás al Electric Daisy Carnival (EDC), entonces te contamos todo lo que debes de saber del EDC 2026 para que lo disfrutes al máximo.
¿Cuándo y dónde será el EDC 2026?
Este festival se llevará acabo los próximos 20, 21 y 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
El EDC 2026 abrirá sus puertas a las 15:00 horas, por lo que toma tus precauciones para que llegues temprano si quieres escuchar a los primeros DJ’s.
Si planeas ir al EDC 2025 hay dos maneras de llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez.
Metro: Deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva que te dejará a unos pasos de la puerta 6.
Coche: Dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos en las puertas 7, 8, 9 y 15. También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes. Llega temprano porque tienen cupo limitado.
Objetos permitidos y no permitidos en el EDC 2025
Objetos permitidos:
- Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml
- Bolsas de mano (máximo 30 cm x 30 cm)
- Cangureras
- Lentes de sol y sombreros
- Tapones de oído
- Tampones/toallas sanitarias en empaque
- Medicinas (debes llevar la receta)
- Cámara no profesionales o de grabación que midan menos de 12 cm
Objetos no permitidos:
- Sustancias ilegales
- Drogas
- Mascotas
- Rayos láser
- Gotas para los ojos
- Medicamentos de venta libre
- Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras
- Joyería con picos
- Pelotas
- Sombrillas grandes, sillas o cobijas
- Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a 30 cm x 30 cm
- Peluches
- Cámara fotográfica profesionales
- Aerosoles
- Perfumes
Cartel del EDC 2026 por día
Checa los DJ´s que se presentarán por día en el EDC 2025, ¿a cuáles irás a ver?
Viernes
- 3BallMTY
- 999999999
- Aaron Sevilla
- Above & Beyond
- Alby Esc
- Alessandra Fierro
- Alex Wann
- Alexia Malo
- Armand Van Helden
- Attik
- Atliens
- Baggi
- Bagha Presents: Temple of Pain
- Belu
- Blizzard
- BSNO
- Calussa
- Camelphat
- Chris Lake
- Cristoph
- Crystal B2B Sommer
- DJ Diesel
- DJ Gigola
- Eli & Fur
- Emisopa
- Funk Tribu
- Gareth Emery
- Hardwell
- Honeyluv
- Indira Paganotto
- Indo Warehouse
- James Hype
- Jessica Audiffred
- Kai Wachi
- KI/KI
- Kinahau
- Knock2
- Lea Alva
- Lex Digital
- Mad Warriors
- Magnolia Coronado
- Mario Santander
- Massano
- Matt
- Mau P B2B The Martinez Brothers
- Max Styler
- Mind Against
- Mita Gami (Sunset Set)
- Morvus
- Nils Hoffmann
- Peces Raros
- Roni Martinez
- Sabina Palma
- Saza Fischer
- Sickmode
- Sound Rush
- Sultan + Shepard
- The Bloody Beetroots
- The Wookies
- Valentino Khan
- Vertile
- ¥ØU$UKE ¥UK1MAT$U
- Yurgenis
Sábado
- 8OnTheBeat
- Adam Beyer
- Adam Ten B2B Mita Gami
- Ahee
- Alatriste B2B Mara Santiago
- Alesso
- Alisha
- Alok
- Angerfist
- Anna
- Archie Hamilton B2B Riordan
- Azyr
- Black Tiger Sex Machine
- Bolo
- Brosa
- Brunello
- Cartel de los Hipopótamos
- Chan
- Charlotte de Witte
- Chris Lorenzo
- Dan
- Danga
- Dayana Ávila
- Diplo B2B Hugel
- Discíp
- DJ MJR
- Dombresky
- Dualité
- Eli Brown
- Enrico Sangiuliano
- Eptic
- Fito Silva
- Getter
- Gravedgr
- Hajj
- Hesis
- Interplanetary Criminal
- Jenny Anaya
- Jesús Fernández
- Joseph Capriati
- Josh Baker
- Junkie Kid
- Kassie
- Kawas
- Le Twins
- Les Castizos
- Little D
- Lokier
- Loud Luxury
- Maria Nocheyida
- Michael Mayer B2B Rebollodo
- Mike Posner
- Mish
- Patrice Bäumel
- Pawer
- Piero Ceritelli
- Rigopolar
- Røz
- Sam Feldt
- Seth Troxler
- Shanti Celis
- Sidney Charles
- Silvie Loto
- Six Sex
- Sol Ortega
- Sullivan King
- Tao
- TBX
- Villaseñor
- Xandra
Domingo
- AdalamoOn
- Adrián Mills B2B Cloudy
- Ahmed Spins B2B LP Giobbi
- Alby Loud
- Ana Morss
- Kate Quetz Present: B2Blondes
- Andre VII
- Anetha B2B Odymel
- Anyma
- Aranza B2B K1
- Argüello
- Audien
- Beltran B2B Metrika
- Aka Maceo Plex
- Ben Hemsley
- Ben Sterling
- Calabasa
- Carlos Martínez
- Celice B2B Sadgal
- Darude
- Dennis Cruz
- DJ Alan Rosales B2B DJ Mouse
- Djibouti
- Ezya
- Fanny
- Felipe Gordon
- Fenrick B2B Prada2000
- Fumi B2B Serafina
- Griz
- Giusty DJ
- Hayla
- Holy Priest
- IMA
- Infected Mushroom
- Isoxo
- Jamie Jones
- Jeffrey Sutorius
- Jigitz
- John Summit
- JSTJR
- Karlo
- Kevin Brand
- Kevin de Vries
- Key4050
- Level Up
- Levity
- Lo Store
- Los Dutis
- Malugi
- Matty Ralph
- Mayte MX
- Mike Epess
- Mila
- MNTY
- Nana Nina
- Noise Mafia B2B Peterblue
- Novah
- Pahua
- Pato Shoucair
- Rafael
- Restricted
- Roman Messer
- Rossi.
- Sammy Virji
- San Holo (Wholesome Riddim Set)
- Sander van Doorn
- Sebaxxss
- Steve Angello
- Tape B
- Tom & Collins
- Trym
- Ugly Lungs
- Vini Vici
- Westend
- Yazz Escobar
- Yissel de Anda
- Zedd
Mapa del EDC 2026
El EDC ya compartió detalles de cómo estarán organizados los escenarios. Aquí te dejamos el mapa.
Horarios del EDC 2026
Hace poco el festival dio a conocer los horarios en los que se presentarán los artistas y los escenarios en los que darán sus shows. Aquí te los dejamos para que los cheques con atención y no te pierdas los conciertos de tus DJ´s favoritos.
