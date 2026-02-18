EDC 2026: DJs, horarios, cómo llegar y lo que debes saber del festival

El EDC 2026, uno de los festivales más importantes en México regresará este año y como es costumbre, logra reunir a los mejores DJ’S del mundo para así poner a bailar a todos los fanáticos de la música electrónica.

Si irás al Electric Daisy Carnival (EDC), entonces te contamos todo lo que debes de saber del EDC 2026 para que lo disfrutes al máximo.

EDC 2026 Foto: Instagram @edc_mexico

¿Cuándo y dónde será el EDC 2026?

Este festival se llevará acabo los próximos 20, 21 y 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El EDC 2026 abrirá sus puertas a las 15:00 horas, por lo que toma tus precauciones para que llegues temprano si quieres escuchar a los primeros DJ’s.

Foto: Instagram edc_mexico

Si planeas ir al EDC 2025 hay dos maneras de llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Metro: Deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva que te dejará a unos pasos de la puerta 6.

EDC Instagram

Coche: Dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos en las puertas 7, 8, 9 y 15. También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes. Llega temprano porque tienen cupo limitado.

Objetos permitidos y no permitidos en el EDC 2025

Objetos permitidos:

Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml

Bolsas de mano (máximo 30 cm x 30 cm)

Cangureras

Lentes de sol y sombreros

Tapones de oído

Tampones/toallas sanitarias en empaque

Medicinas (debes llevar la receta)

Cámara no profesionales o de grabación que midan menos de 12 cm

EDC Instagram

Objetos no permitidos:

Sustancias ilegales

Drogas

Mascotas

Rayos láser

Gotas para los ojos

Medicamentos de venta libre

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

Joyería con picos

Pelotas

Sombrillas grandes, sillas o cobijas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a 30 cm x 30 cm

Peluches

Cámara fotográfica profesionales

Aerosoles

Perfumes

Cartel del EDC 2026 por día

Checa los DJ´s que se presentarán por día en el EDC 2025, ¿a cuáles irás a ver?

Viernes

3BallMTY

999999999

Aaron Sevilla

Above & Beyond

Alby Esc

Alessandra Fierro

Alex Wann

Alexia Malo

Armand Van Helden

Attik

Atliens

Baggi

Bagha Presents: Temple of Pain

Belu

Blizzard

BSNO

Calussa

Camelphat

Chris Lake

Cristoph

Crystal B2B Sommer

DJ Diesel

DJ Gigola

Eli & Fur

Emisopa

Funk Tribu

Gareth Emery

Hardwell

Honeyluv

Indira Paganotto

Indo Warehouse

James Hype

Jessica Audiffred

Kai Wachi

KI/KI

Kinahau

Knock2

Lea Alva

Lex Digital

Mad Warriors

Magnolia Coronado

Mario Santander

Massano

Matt

Mau P B2B The Martinez Brothers

Max Styler

Mind Against

Mita Gami (Sunset Set)

Morvus

Nils Hoffmann

Peces Raros

Roni Martinez

Sabina Palma

Saza Fischer

Sickmode

Sound Rush

Sultan + Shepard

The Bloody Beetroots

The Wookies

Valentino Khan

Vertile

¥ØU$UKE ¥UK1MAT$U

Yurgenis

edc

Sábado

8OnTheBeat

Adam Beyer

Adam Ten B2B Mita Gami

Ahee

Alatriste B2B Mara Santiago

Alesso

Alisha

Alok

Angerfist

Anna

Archie Hamilton B2B Riordan

Azyr

Black Tiger Sex Machine

Bolo

Brosa

Brunello

Cartel de los Hipopótamos

Chan

Charlotte de Witte

Chris Lorenzo

Dan

Danga

Dayana Ávila

Diplo B2B Hugel

Discíp

DJ MJR

Dombresky

Dualité

Eli Brown

Enrico Sangiuliano

Eptic

Fito Silva

Getter

Gravedgr

Hajj

Hesis

Interplanetary Criminal

Jenny Anaya

Jesús Fernández

Joseph Capriati

Josh Baker

Junkie Kid

Kassie

Kawas

Le Twins

Les Castizos

Little D

Lokier

Loud Luxury

Maria Nocheyida

Michael Mayer B2B Rebollodo

Mike Posner

Mish

Patrice Bäumel

Pawer

Piero Ceritelli

Rigopolar

Røz

Sam Feldt

Seth Troxler

Shanti Celis

Sidney Charles

Silvie Loto

Six Sex

Sol Ortega

Sullivan King

Tao

TBX

Villaseñor

Xandra

Domingo

AdalamoOn

Adrián Mills B2B Cloudy

Ahmed Spins B2B LP Giobbi

Alby Loud

Ana Morss

Kate Quetz Present: B2Blondes

Andre VII

Anetha B2B Odymel

Anyma

Aranza B2B K1

Argüello

Audien

Beltran B2B Metrika

Aka Maceo Plex

Ben Hemsley

Ben Sterling

Calabasa

Carlos Martínez

Celice B2B Sadgal

Darude

Dennis Cruz

DJ Alan Rosales B2B DJ Mouse

Djibouti

Ezya

Fanny

Felipe Gordon

Fenrick B2B Prada2000

Fumi B2B Serafina

Griz

Giusty DJ

Hayla

Holy Priest

IMA

Infected Mushroom

Isoxo

Jamie Jones

Jeffrey Sutorius

Jigitz

John Summit

JSTJR

Karlo

Kevin Brand

Kevin de Vries

Key4050

Level Up

Levity

Lo Store

Los Dutis

Malugi

Matty Ralph

Mayte MX

Mike Epess

Mila

MNTY

Nana Nina

Noise Mafia B2B Peterblue

Novah

Pahua

Pato Shoucair

Rafael

Restricted

Roman Messer

Rossi.

Sammy Virji

San Holo (Wholesome Riddim Set)

Sander van Doorn

Sebaxxss

Steve Angello

Tape B

Tom & Collins

Trym

Ugly Lungs

Vini Vici

Westend

Yazz Escobar

Yissel de Anda

Zedd

Mapa del EDC 2026

El EDC ya compartió detalles de cómo estarán organizados los escenarios. Aquí te dejamos el mapa.

Horarios del EDC 2026

Hace poco el festival dio a conocer los horarios en los que se presentarán los artistas y los escenarios en los que darán sus shows. Aquí te los dejamos para que los cheques con atención y no te pierdas los conciertos de tus DJ´s favoritos.

