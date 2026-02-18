Alicia Villarreal enfrenta embargo; revelan posibles irregularidades en el proceso

Alicia Villarreal atraviesa un nuevo episodio legal luego de que se confirmara que fue embargada. La información fue dada a conocer por su abogado, Gerardo Rincón, quien explicó ante medios de comunicación que existen recursos legales en trámite y que actualmente analizan si hubo irregularidades en el procedimiento.

El caso toma relevancia porque se presenta un año después de que la cantante realizara la señal de ayuda por violencia de género tras concluir un concierto en el palenque de Zitácuaro, Michoacán, el domingo 16 de febrero de 2025. En aquel momento, la situación personal de la intérprete se volvió mediática por el proceso legal que sostiene con su exesposo, Cruz Martínez.

Abogado de Alicia Villarreal habla de amparos y posibles errores en el procedimiento

Durante su declaración ante la prensa, el representante legal de la intérprete detalló que existen distintos procesos legales relacionados con el caso. Además, puntualizó que el embargo se ejecutó en un domicilio cuya numeración no coincide con la que aparece en la documentación oficial.

“Son varios procedimientos, hay amparos, hay muchos procedimientos. Son cuestiones de embargos en un domicilio que no era, es lo que estoy validando”, subrayó el abogado. “No era el mismo que tenían en el oficio (...), es mucho, muy extenso, hay amparos”.

Según explicó, la revisión se centra precisamente en confirmar si el domicilio señalado en los documentos corresponde al inmueble donde se realizó la diligencia. De encontrarse una diferencia, la defensa buscará que el proceso se ajuste conforme a la ley.

También se informó que los adeudos que dieron origen al procedimiento ya habrían sido cubiertos. No obstante, la defensa continúa verificando la legalidad de la actuación.

¿Qué bienes de Alicia Villarreal están embargados?

Entre los bienes retirados se mencionaron desde juguetes hasta vehículos, lo que llamó la atención por la variedad de objetos incluidos en la diligencia. La defensa no descartó que pudiera tratarse de un error administrativo, aunque también dejó abierta la posibilidad de que se actúe legalmente si se confirma alguna anomalía.

“Vamos a pensar que fue algún error. Vamos a revisarlo. Pero si encontramos la diferencia o hubo mala fe por parte del actuario, va a proceder conforme a derecho”, advirtió.

El conflicto con Cruz Martínez

El proceso de embargo ocurre mientras continúa el pleito legal entre la cantante y Cruz Martínez. La artista lo señaló públicamente por presunta violencia familiar, asegurando que incluso intentó ahorcarla en la casa que compartían en Monterrey.

Derivado de estas acusaciones, él enfrenta el delito de violencia familiar en tres modalidades: física, psicológica y patrimonial. La separación de la expareja se dio en medio de este conflicto, lo que mantuvo el caso en la conversación pública.

Además de esta situación, la cantante también fue tema de comentarios luego de confirmar su relación sentimental con el abogado penalista y generador de contenido Cibad Hernández, situación que igualmente generó reacciones en redes sociales.

