¿Quiénes han sido pareja de Pedro Pascal? Los romances y amistades que generaron rumores

Uno de los actores más queridos de Hollywood es, sin duda, el chileno Pedro Pascal, quien en los últimos años se ha consolidado como una de las estrellas favoritas del público gracias a su carisma, talento y personalidad cercana.

Recientemente, el actor fue visto caminando por Nueva York tomado del brazo de un hombre, en lo que parecía un paseo amistoso. Sin embargo, las imágenes rápidamente encendieron rumores en redes sociales.

Incluso, el acompañante fue confundido con un exfutbolista chileno debido a que comparten el mismo nombre, lo que generó aún más especulación entre sus seguidores.

Pero lejos de los comentarios, muchos se preguntan: ¿cómo ha sido realmente la vida amorosa de Pedro Pascal?

Parejas de Pedro Pascal

Aunque Pedro Pascal es una figura pública muy querida, ha sido sumamente reservado con su vida privada. El actor rara vez habla de sus relaciones y mantiene su intimidad lejos de los reflectores.

Aun así, a lo largo de los años ha sido relacionado con varias celebridades. Te contamos quiénes han sido.

Lena Headey

En 2014, Pedro Pascal fue vinculado sentimentalmente con la actriz británica Lena Headey, con quien compartió pantalla en la exitosa serie Game of Thrones.

Los rumores comenzaron luego de que Headey publicara una fotografía junto al actor en su cuenta de Instagram, lo que desató especulaciones entre los fans. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que ambos mantienen una sólida amistad y nunca confirmaron una relación romántica.

¿Cuántas parejas ha tenido Pedro Pascal? Foto: Pinterest

Robin Tunney

En 2015, el nombre de Pedro Pascal volvió a sonar en titulares tras ser relacionado con la actriz estadounidense Robin Tunney, con quien trabajó en la serie The Mentalist en 2014.

En la ficción compartían una relación amorosa, y fuera de cámaras se les veía asistir juntos a eventos públicos. No obstante, su vínculo siempre fue descrito como una amistad cercana.

Jennifer Aniston

Otra de las actrices con quien se le ha vinculado es Jennifer Aniston. En marzo de 2025, ambos fueron vistos cenando en un hotel de Los Ángeles, lo que rápidamente generó conversación en redes sociales y medios de espectáculos.

Ante la ola de rumores, Pedro Pascal aclaró en entrevista con Entertainment Tonight que entre ellos existe únicamente una amistad.

Simi Khadra

En 2025 también surgieron rumores que lo relacionaban con Simi Khadra, DJ e influencer reconocida en el mundo del entretenimiento. Las especulaciones comenzaron tras estar juntos en algunos eventos sociales.

Sin embargo, como en otras ocasiones, no hubo confirmación oficial de un romance.

Rafael Olarra

El rumor más reciente involucra al artista argentino Rafael Olarra, quien incluso fue confundido con el exfutbolista chileno homónimo.

Fotografías filtradas mostraron a Pedro Pascal caminando junto a él en una actitud cercana y amistosa, lo que desató comentarios en redes sociales.

Hasta el momento, no existe ninguna relación confirmada. A pesar de los constantes rumores, Pedro Pascal continúa manteniendo su vida sentimental en privado.

Lo que sí es un hecho es que el actor sigue conquistando al público con su talento y carisma, consolidándose como una de las figuras más queridas del espectáculo internacional.