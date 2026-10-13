¡Nadie se lo esperaba! El emotivo mensaje de Shakira a Antonio de la Rúa en pleno concierto

Shakira protagonizó uno de los momentos más emotivos de su residencia en Madrid al dedicar unas palabras especiales a Antonio de la Rúa, su expareja y una de las personas que la ha acompañado en una etapa importante de su carrera.

¿Qué le dijo Shakira a Antonio de la Rúa durante su concierto en Madrid?

Ante más de 55 mil asistentes, Shakira hizo una pausa en el espectáculo para agradecer a quienes contribuyeron a que esta etapa fuera posible. Entre las personas mencionadas destacó Antonio de la Rúa, con quien mantuvo una relación sentimental durante varios años y que ahora, según sus propias palabras, es uno de sus amigos más cercanos.

La cantante colombiana reconoció públicamente a su expareja frente a miles de asistentes y lo describió como un gran amigo, dejando claro cómo ha evolucionado su relación con los años. | Mezcalent

Especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira”, expresó la artista, antes de reconocer el trabajo que el argentino realizó detrás de escena.

La cantante también destacó su participación en la creación de Macondo Park y en los detalles que dieron forma a este espacio, concebido para albergar sus conciertos en Madrid.

El momento más significativo llegó cuando Shakira explicó cómo ha cambiado su vínculo con el empresario a través del tiempo.

Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler, quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, gracias”, dijo ante el público.

La artista aprovechó la ocasión para agradecerle su participación en uno de los proyectos más importantes de su actual etapa musical. Foto: Redes Sociales

Sus palabras provocaron interés entre los seguidores, especialmente porque en meses recientes ambos han vuelto a aparecer juntos, lo que ha alimentado especulaciones sobre la naturaleza de su relación actual.

¿Cuál es la historia de amor de Shakira y Antonio de la Rúa?

La historia entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el año 2000. Durante aproximadamente una década, el empresario argentino fue su pareja y también desempeñó un papel relevante en el ámbito profesional de la cantante, particularmente durante una etapa decisiva para su proyección internacional.

Después de una historia de amor que comenzó en el año 2000, Shakira y Antonio de la Rúa mantienen un vínculo que sigue despertando curiosidad.| Mezcalent

En aquellos años, Shakira consolidó su presencia fuera del mercado latinoamericano con producciones como Laundry Service, que incluyó canciones que la llevaron a conquistar nuevos públicos.

En enero de 2011, ambos anunciaron públicamente su separación y señalaron que conservarían el cariño y el respeto mutuo. Aunque su relación sentimental terminó, su historia continuó despertando curiosidad entre los admiradores de la colombiana.

Más de una década después, el agradecimiento en Madrid volvió a poner el vínculo bajo los reflectores. Sin embargo, aunque las recientes apariciones juntos han provocado rumores de una posible reconciliación, ninguno ha confirmado públicamente que exista un nuevo romance.

Shakira cerró sus 13 conciertos en Madrid con una noche inolvidable. Además de agradecer a Antonio de la Rúa, reconoció a los miles de profesionales que hicieron posible Macondo Park IG shakira

Por ahora, el mensaje de Shakira se centró en la amistad y el respaldo que ha recibido del argentino.

¿Cómo fue el último concierto de Shakira en Madrid?

La despedida de Madrid también fue una oportunidad para que Shakira reconociera el esfuerzo colectivo detrás de Macondo Park. La artista agradeció a los aproximadamente 150 artistas que participaron en el espectáculo y a las más de 10 mil personas que, según explicó, trabajaron en la construcción y producción del recinto.

Maluma, Dani Martín, Beéle y Bizarrap se sumaron a la despedida musical de Shakira en Madrid. IG shakira

Además, dedicó palabras de cariño a sus seguidores y a la ciudad que la recibió durante las 13 fechas de su residencia. “Gracias Madrid y gracias España”, expresó ante una multitud que la acompañó durante el cierre de esta etapa.

La música también tuvo un lugar especial. Laura Pausini compartió escenario con la colombiana para interpretar Antología, mientras que Dani Martín se sumó con Te dejo Madrid.

Laura Pausini también formó parte del cierre del concierto de Shakira. IG shakira

Maluma puso a bailar al público con Chantaje, Beéle aportó los sonidos de Barranquilla con Algo como tú y Bizarrap elevó la energía con la exitosa BZRP Music Sessions #53.

El cierre de la residencia madrileña no significa el final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La cantante continuará con sus compromisos internacionales, con presentaciones previstas en distintas partes del mundo.