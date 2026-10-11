Shakira desata críticas por supuesto acento español durante entrevista

Shakira ha pasado gran parte de su vida frente a las cámaras, por lo que sus seguidores conocen muy bien su manera de expresarse. Sin embargo, en los últimos días, la cantante colombiana se convirtió en tema de conversación por algo que poco tiene que ver con su música: su forma de hablar.

A lo largo de su carrera, Shakira ha vivido en diferentes países y ha tenido la oportunidad de convivir con personas de distintas nacionalidades. Aunque actualmente reside en Miami junto a sus hijos, durante varios años España fue su hogar.

Instagram: Shakira

Precisamente, su regreso a Madrid ha dado mucho de qué hablar, ya que la artista se encuentra preparando una serie de conciertos como parte de su residencia musical, un proyecto que ha despertado el interés de sus seguidores españoles.

Como parte de sus actividades en la capital española, la colombiana tuvo un encuentro con David Broncano, conductor del programa La Revuelta, con quien conversó sobre su familia, el amor y algunos detalles de sus presentaciones.

La entrevista, transmitida el jueves 8 de octubre de 2026, se realizó en Macondo Park, el recinto creado especialmente para sus conciertos en Madrid. Aunque la conversación fue corta, algunos fragmentos comenzaron a compartirse en redes sociales y provocaron diferentes reacciones.

Critican a Shakira por hablar con acento español durante entrevista

En redes sociales, varios usuarios señalaron que Shakira parecía haber recuperado la manera de hablar que tenía cuando vivía en Barcelona, ciudad en la que pasó más de una década junto a su expareja, Gerard Piqué.

Los comentarios surgieron después de que circularan videos de su participación en La Revuelta, donde algunos internautas aseguraron que ciertas palabras sonaban más cercanas al español de España que al acento colombiano con el que se dio a conocer.

IG

Entre las reacciones que aparecieron en internet destacaron algunas de personas que se mostraron sorprendidas por su pronunciación, mientras que otras cuestionaron directamente su forma de expresarse.

"¿Cómo habla de española?"

"Volvió al acento español"

A pesar de las críticas, también hay quienes consideran que no tiene nada de extraño que su acento presente algunos cambios, especialmente porque vivió durante mucho tiempo en España y continúa teniendo contacto con ese país.

Shakira confiesa que habla catalán con sus hijos en Miami

Además de la controversia por su acento, la cantante compartió algunos detalles sobre la relación que mantiene con Milan y Sasha, los hijos que tuvo durante su relación con Gerard Piqué.

Durante la entrevista, Broncano le preguntó sobre diferentes aspectos de su vida familiar y Shakira sorprendió al revelar que todavía utiliza el catalán para comunicarse con sus hijos.

"En Miami hablo catalán con mis hijos cuando no quiero que nos entiendan", explicó la cantante.

IG shakira

De acuerdo con lo que contó, esta costumbre continúa incluso después de haberse mudado a Estados Unidos, donde actualmente vive con los menores.

También reconoció que intenta hablar español con Milan y Sasha, aunque ambos utilizan mucho el inglés en su vida cotidiana.

Shakira reconoce que ha hecho demasiado por amor

Otro de los momentos de la entrevista ocurrió cuando la intérprete habló sobre su vida sentimental y algunas de las decisiones que ha tomado a lo largo de los años.

Sin entrar en detalles sobre su antigua relación con Gerard Piqué, Shakira reconoció que ha hecho "demasiadas" cosas por amor y se describió como una mujer pasional.

Sus palabras llamaron la atención debido a que, después de su separación del exfutbolista, la cantante ha compartido parte de sus experiencias personales a través de su música.