¿Serge Ibaka es el nuevo novio de Shakira? Esto se sabe del exjugador de la NBA

Shakira vuelve a dar de qué hablar por su vida sentimental. Esta vez, el nombre que comenzó a circular junto al de la cantante colombiana es el de Serge Ibaka, exjugador de la NBA que tuvo una larga trayectoria en el basquetbol profesional y que ahora es señalado como su posible nuevo interés amoroso.

La información fue difundida por el periodista Jordi Martin, colaborador del programa El Gordo y La Flaca, quien aseguró que la intérprete de Hips Don't Lie estaría ilusionada con alguien. Según lo reportado, sus fuentes identificaron al deportista como el hombre con el que estaría relacionada.

Ibaka habría asistido a varios conciertos que Shakira ofreció recientemente en Madrid. También surgieron versiones de que ambos fueron vistos juntos, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible romance.

Sin embargo, es importante hacer una precisión, hasta el momento, no existe una confirmación pública de Shakira ni de Serge Ibaka sobre una relación sentimental. Por ahora, el tema se mantiene en el terreno de los rumores.

¿Quién es Serge Ibaka?

Serge Ibaka nació en la República Democrática del Congo y desarrolló gran parte de su carrera deportiva en Estados Unidos. Además, cuenta con nacionalidad española, país con el que también tuvo una etapa importante en su trayectoria dentro del basquetbol internacional.

Durante 14 temporadas en la NBA, jugó para equipos como Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks. Uno de sus mayores logros llegó en 2019, cuando ganó el campeonato de la NBA con los Toronto Raptors.

Serge Ibaka nació en la República Democrática del Congo y desarrolló gran parte de su carrera deportiva en Estados Unidos. Brendon Cook/BFA.com/Shutterstock

Shakira y su vida amorosa después de Gerard Piqué

La vida sentimental de Shakira ha despertado interés desde que terminó su relación con Gerard Piqué. La cantante y el exfutbolista anunciaron su separación en junio de 2022, después de más de una década juntos y de formar una familia con sus dos hijos, Milan y Sasha.

Desde entonces, la colombiana ha sido vinculada con distintas figuras públicas, aunque ninguno de esos rumores se convirtió en una relación confirmada por ella.

En 2023, por ejemplo, fue relacionada con Lewis Hamilton después de que ambos coincidieran en Miami y fueran vistos juntos en distintas ocasiones. También se habló de un posible acercamiento con Jimmy Butler, estrella de la NBA, luego de que coincidieran durante una visita a Londres.

La vida sentimental de Shakira ha despertado interés desde que terminó su relación con Gerard Piqué. ChatGPT/ IG Piqué/ Shakira

Otro nombre que generó comentarios fue el del actor británico Lucien Laviscount, quien apareció en el video musical de Puntería. Después del rodaje, ambos fueron vistos cenando en Nueva York, lo que provocó especulaciones entre sus seguidores.

También se llegó a hablar de un posible romance con Tom Cruise, luego de que coincidieran en el Gran Premio de Miami de 2023. Sin embargo, aquel encuentro no confirmó ningún vínculo amoroso. Algo parecido ocurre con Alejandro Sanz, con quien Shakira mantiene una amistad de muchos años.

El reencuentro con Piqué también dio de qué hablar

Los rumores sobre Serge Ibaka aparecen después de que Shakira y Gerard Piqué volvieran a coincidir en Barcelona. Ambos acudieron a los juzgados para tratar asuntos relacionados con el régimen de visitas de sus hijos.

El encuentro llamó la atención porque ocurrió casi cuatro años después de su separación. No obstante, la reunión estuvo relacionada con cuestiones familiares y no fue presentada como un acercamiento sentimental entre ambos.

Mientras Shakira continúa con su carrera musical y sus compromisos profesionales, la posible relación con Ibaka sigue sin confirmarse. La presencia del exbasquetbolista en sus conciertos y las versiones difundidas por la prensa de espectáculos bastaron para despertar la curiosidad de sus seguidores, pero todavía no hay una declaración de los involucrados que permita hablar de un nuevo noviazgo.