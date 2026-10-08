"¡Esto es una broma!": Shakira desata la furia de sus fans por último concierto en Madrid

Lo que debía ser una noticia para celebrar terminó convirtiéndose en una polémica para Shakira. La cantante colombiana anunció una nueva fecha para cerrar su residencia en Madrid, España, y las reacciones no tardaron en aparecer. Aunque la presentación del 12 de octubre contará con invitados especiales, muchos seguidores no están contentos con la decisión.

El problema está en que el último concierto estaba previsto para el domingo 11 de octubre. Algunos fans compraron sus boletos convencidos de que esa sería la noche definitiva de la gira y ahora sienten que se les cambió el plan cuando ya tenían todo organizado.

Las quejas llegaron directamente a la cuenta de Instagram de Shakira, donde la publicación sobre la nueva fecha acumuló cerca de tres mil comentarios en apenas dos días. Entre los mensajes hubo reclamos de personas que compraron entradas con anticipación, organizaron viajes e incluso ahorraron durante meses para asistir al cierre.

¿Por qué están enojados los fans de Shakira por su último concierto?

Una de las principales molestias tiene que ver con el cambio de fecha. Para algunos seguidores, el anuncio de una presentación adicional debió hacerse desde el principio, pues consideran que así habrían podido elegir qué día asistir sin correr el riesgo de perderse lo que esperaban como la última noche de la gira.

"¡Ay, no! Yo compré el 11 para ver la final. Esto es una broma, ¿verdad?", escribió una usuaria en redes sociales. Otros calificaron la decisión como injusta para quienes compraron boletos para el domingo 11, pues ahora el espectáculo del día siguiente tendrá el lugar de honor como cierre de la residencia.

Una de las principales molestias tiene que ver con el cambio de fecha. Instagram: Shakira

También hubo quienes aseguraron sentirse traicionados y acusaron a la cantante de jugar con sus seguidores. Para ellos, no se trata simplemente de agregar otra presentación, sino de que la fecha que eligieron dejó de tener el significado que esperaban cuando adquirieron sus entradas.

Una fan contó que sus hijas no pudieron contener el llanto cuando se enteraron de que habría un concierto el día 12. El comentario mostró otra parte del problema, para muchas personas, asistir al cierre de Shakira no es un plan cualquiera, sino una experiencia que llevaban tiempo esperando.

La situación también afecta a quienes viajarán desde otros países. Una seguidora mexicana expresó su enojo porque ella y sus acompañantes consiguieron boletos para el 11 de octubre con la ilusión de presenciar el final de la gira. Ahora, la nueva fecha y la presencia de invitados especiales les hicieron sentir que se perdieron algo importante.

Maluma, Bizarrap y Dani Martín estarán con Shakira en Madrid

El anuncio de la nueva fecha no llegó solo. Shakira confirmó que el concierto del 12 de octubre contará con la participación de varios artistas invitados, entre ellos los colombianos Maluma y Beéle, el cantante español Dani Martín y el productor argentino Bizarrap.

La presencia de estos nombres ha generado todavía más conversación entre sus seguidores. Algunos consideran que los invitados convierten la última presentación en un espectáculo distinto al que esperaban quienes compraron entradas para el día 11.

Shakira confirmó que el concierto del 12 de octubre contará con la participación de varios artistas Especial

Sin embargo, no todos están molestos. Otros fans defendieron a la intérprete de "Hips Don't Lie" y señalaron que quienes acuden a sus conciertos van principalmente a verla a ella, independientemente de los artistas que la acompañen.

También hubo quienes pidieron que Maluma se presente en ambas fechas para que los asistentes del 11 de octubre tengan la oportunidad de disfrutar de esa colaboración en vivo.

Por ahora, la discusión continúa en redes sociales. Mientras unos celebran que Shakira amplíe su residencia y reúna a invitados de renombre, otros siguen reclamando por un cambio que alteró sus expectativas.