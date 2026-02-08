Setlist completo: las canciones que cantó Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026
Estas son TODAS las canciones que cantó Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, junto a Ricky Martin y Lady Gaga
El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 tuvo como protagonista a Bad Bunny, quien presentó un recorrido musical que combinó éxitos globales, colaboraciones en vivo y segmentos diseñados para reforzar su identidad artística y cultural sobre el escenario.
El show, dividido en bloques temáticos, integró reguetón, trap y fusiones latinas dentro de una narrativa visual que acompañó cada transición del setlist.
Apertura con uno de sus mayores himnos
La presentación arrancó con Tití Me Preguntó, tema que funcionó como apertura del espectáculo. La elección marcó el tono inicial del show: energía alta, coreografía grupal y una puesta en escena centrada en el performance urbano que caracteriza al artista.
El tema sirvió como detonante visual para la primera secuencia de bailarines y el ambiente de América Latina.
Bloque urbano y medley reguetonero
Tras la apertura, el espectáculo transitó hacia un bloque enfocado en sus raíces dentro del reguetón.
En esta sección se incluyeron:
- “Yo Perreo Sola”
- “Safaera”
Ambos temas formaron parte de un medley continuo, con cambios de iluminación, transiciones rápidas de escenario y participación coreográfica ampliada.
El segmento reforzó la estética club que ha acompañado gran parte de su discografía.
Homenaje a Puerto Rico
Uno de los momentos narrativos del show llegó con Voy a Llevarte Pa’ PR, tema que funcionó como homenaje directo a su país de origen.
La interpretación estuvo acompañada por elementos visuales vinculados a la isla, integrados en pantallas y escenografía móvil.
Este bloque conectó con el componente identitario del espectáculo.
Hits representativos de su carrera
El recorrido continuó con canciones que han marcado distintas etapas de su catálogo.
Entre ellas destacó:
- Mónaco
El tema se integró dentro de la transición hacia el tramo de colaboraciones, manteniendo la continuidad rítmica del show.
Colaboración en vivo con Lady Gaga
Uno de los momentos más comentados del espectáculo fue la aparición de Lady Gaga sobre el escenario.
Ambos interpretaron:
- “Die With a Smile”
- “Baile Inolvidable”
El segmento combinó vocales en vivo, interacción escénica y un cambio de atmósfera musical respecto a los bloques previos. La colaboración formó parte del tramo central del show.
Tramo narrativo intermedio
Tras la participación de Gaga, el espectáculo integró piezas que formaban parte de la narrativa conceptual del setlist.
En esta fase se interpretaron:
- “NUEVAYoL”
el tema funcionó como puente visual hacia el siguiente bloque colaborativo.
Aparición de Ricky Martin
El segundo invitado de la noche fue Ricky Martin, quien se sumó para interpretar:
- “Lo Que Le Pasó a Hawai’i”
La colaboración amplió la presencia latina intergeneracional dentro del espectáculo. El momento fue acompañado por visuales temáticos vinculados al relato de la canción.
Segmento visual y político
Uno de los tramos más visuales llegó con El Apagón, interpretación que incluyó banderas y recursos gráficos sobre pantallas de gran formato.
El segmento reforzó el uso del escenario como espacio de representación cultural y social. En la recta final del espectáculo, el show regresó a un tono festivo con:
- “Café Con Ron”
La canción funcionó como transición hacia el cierre, manteniendo la energía del público y del cuerpo de baile.
Tema final y despedida
El espectáculo concluyó con Debí Tirar Más Fotos, tema que también da nombre a su álbum más reciente.
La interpretación cerró el recorrido musical con un despliegue visual ampliado y la presencia de todos los bailarines en escena.
Setlist completo del medio tiempo del Super Bowl
- Tití Me Preguntó
- Yo Perreo Sola
- Safaera
- Voy a Llevarte Pa’ PR
- Mónaco
- Die With a Smile (feat. Lady Gaga)
- Baile Inolvidable (feat. Lady Gaga)
- NUEVAYoL
- Lo Que Le Pasó a Hawai’i (feat. Ricky Martin)
- El Apagón
- Café Con Ron
- Debí Tirar Más Fotos
El repertorio integró distintas etapas de la carrera del artista, combinando éxitos comerciales, colaboraciones en vivo y segmentos de carga simbólica dentro del espectáculo televisivo.