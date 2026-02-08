Setlist completo: las canciones que cantó Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 tuvo como protagonista a Bad Bunny, quien presentó un recorrido musical que combinó éxitos globales, colaboraciones en vivo y segmentos diseñados para reforzar su identidad artística y cultural sobre el escenario.

El show, dividido en bloques temáticos, integró reguetón, trap y fusiones latinas dentro de una narrativa visual que acompañó cada transición del setlist.

Apertura con uno de sus mayores himnos

La presentación arrancó con Tití Me Preguntó, tema que funcionó como apertura del espectáculo. La elección marcó el tono inicial del show: energía alta, coreografía grupal y una puesta en escena centrada en el performance urbano que caracteriza al artista.

El tema sirvió como detonante visual para la primera secuencia de bailarines y el ambiente de América Latina.

Bloque urbano y medley reguetonero

Tras la apertura, el espectáculo transitó hacia un bloque enfocado en sus raíces dentro del reguetón.

En esta sección se incluyeron:

“Yo Perreo Sola”

“Safaera”

Ambos temas formaron parte de un medley continuo, con cambios de iluminación, transiciones rápidas de escenario y participación coreográfica ampliada.

El segmento reforzó la estética club que ha acompañado gran parte de su discografía.

"Together we are America” AFP

Homenaje a Puerto Rico

Uno de los momentos narrativos del show llegó con Voy a Llevarte Pa’ PR, tema que funcionó como homenaje directo a su país de origen.

La interpretación estuvo acompañada por elementos visuales vinculados a la isla, integrados en pantallas y escenografía móvil.

Este bloque conectó con el componente identitario del espectáculo.

Hits representativos de su carrera

El recorrido continuó con canciones que han marcado distintas etapas de su catálogo.

Entre ellas destacó:

Mónaco

El tema se integró dentro de la transición hacia el tramo de colaboraciones, manteniendo la continuidad rítmica del show.

Colaboración en vivo con Lady Gaga

Uno de los momentos más comentados del espectáculo fue la aparición de Lady Gaga sobre el escenario.

Ambos interpretaron:

“Die With a Smile”

“Baile Inolvidable”

El segmento combinó vocales en vivo, interacción escénica y un cambio de atmósfera musical respecto a los bloques previos. La colaboración formó parte del tramo central del show.

Tramo narrativo intermedio

Tras la participación de Gaga, el espectáculo integró piezas que formaban parte de la narrativa conceptual del setlist.

En esta fase se interpretaron:

“NUEVAYoL”

el tema funcionó como puente visual hacia el siguiente bloque colaborativo.

Aparición de Ricky Martin

El segundo invitado de la noche fue Ricky Martin, quien se sumó para interpretar:

“Lo Que Le Pasó a Hawai’i”

La colaboración amplió la presencia latina intergeneracional dentro del espectáculo. El momento fue acompañado por visuales temáticos vinculados al relato de la canción.

Segmento visual y político

Uno de los tramos más visuales llegó con El Apagón, interpretación que incluyó banderas y recursos gráficos sobre pantallas de gran formato.

El segmento reforzó el uso del escenario como espacio de representación cultural y social. En la recta final del espectáculo, el show regresó a un tono festivo con:

“Café Con Ron”

La canción funcionó como transición hacia el cierre, manteniendo la energía del público y del cuerpo de baile.

Tema final y despedida

El espectáculo concluyó con Debí Tirar Más Fotos, tema que también da nombre a su álbum más reciente.

La interpretación cerró el recorrido musical con un despliegue visual ampliado y la presencia de todos los bailarines en escena.

Bad Bunny luce las banderas de cada país perteneciente a Latinoamérica. Reuters

Setlist completo del medio tiempo del Super Bowl

Tití Me Preguntó Yo Perreo Sola Safaera Voy a Llevarte Pa’ PR Mónaco Die With a Smile (feat. Lady Gaga) Baile Inolvidable (feat. Lady Gaga) NUEVAYoL Lo Que Le Pasó a Hawai’i (feat. Ricky Martin) El Apagón Café Con Ron Debí Tirar Más Fotos

El repertorio integró distintas etapas de la carrera del artista, combinando éxitos comerciales, colaboraciones en vivo y segmentos de carga simbólica dentro del espectáculo televisivo.