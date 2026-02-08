¿Qué famosos estuvieron en la casita de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?
Los famosos que acompañaron y apoyaron a Bad Bunny en la casita en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026
Bad Bunny no estuvo solo durante su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026. A continuación, te presentamos a los famosos que logramos ver en este show.
Bad Bunny llevó la famosa casita de sus conciertos al medio tiempo del Super Bowl 2026, y con ello, varios famosos lo acompañaron.
Karol G se le vio bailando y apoyando a Bad Bunny.
Cardi B también estuvo presente en este show de medio tiempo del Super Bowl
Jessica Alba, actriz estadounidense, pero de padre mexicano, se unió a la fiesta en la casita de Bad Bunny.
Pedro Pascal, originario de Chile, es actor de moda de Hollywood que siempre ha mostrado su apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos. Ahora, se une al show de medio tiempo de este Super Bowl.
También, estuvo la cantante y compositora Young Miko
Los artistas invitados no faltaron, y Lady Gaga apareció de sorpresa, cantando Die With A Simile en versión salsa
Lady Gaga y Bad Bunny aprovecharon para poner el ejemplo con el bailongo, en la tarde, durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
Ricky Martin, cantante y autor, también puertorriqueño, apareció en este medio tiempo del Super Bowl 2026.