Bad Bunny no estuvo solo durante su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026. A continuación, te presentamos a los famosos que logramos ver en este show.

Bad Bunny llevó la famosa casita de sus conciertos al medio tiempo del Super Bowl 2026, y con ello, varios famosos lo acompañaron.

Karol G se le vio bailando y apoyando a Bad Bunny.

Cardi B también estuvo presente en este show de medio tiempo del Super Bowl

Jessica Alba, actriz estadounidense, pero de padre mexicano, se unió a la fiesta en la casita de Bad Bunny.

¿Qué famosos estuvieron en la casita de Bad Bunny en el Super Bowl 2026? Reuters

Pedro Pascal, originario de Chile, es actor de moda de Hollywood que siempre ha mostrado su apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos. Ahora, se une al show de medio tiempo de este Super Bowl.

También, estuvo la cantante y compositora Young Miko

Los artistas invitados no faltaron, y Lady Gaga apareció de sorpresa, cantando Die With A Simile en versión salsa

Lady Gaga y Bad Bunny aprovecharon para poner el ejemplo con el bailongo, en la tarde, durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Ricky Martin, cantante y autor, también puertorriqueño, apareció en este medio tiempo del Super Bowl 2026.