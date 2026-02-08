“Together we are America”: el poderoso mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny se presentó este domingo en el medio tiempo del Super Bowl LX con un show cargado de energía, música y significado.

El artista abrió su actuación con algunos de sus temas más icónicos, entre ellos “Tití me preguntó”, “Safaera” y “Debí tirar más fotos”, ante millones de espectadores alrededor del mundo. Sin embargo, más allá del espectáculo musical, la atención también se centró en el mensaje político que acompañó su presentación.

Con la frase “Together we are America” como uno de los ejes visuales del show, el cantante puertorriqueño lanzó una declaración contundente en medio de un contexto social marcado por el auge del movimiento MAGA, las políticas migratorias del ICE, las protestas y el creciente descontento social en Estados Unidos.

A lo largo de su actuación, Bad Bunny dejó claros tres elementos clave que dieron forma a su posicionamiento político en uno de los escenarios más vistos del mundo.

El balón con mensaje: “Together we are America”

Uno de los elementos que más llamó la atención durante la presentación fue el balón que Bad Bunny utilizó en escena, el cual llevaba bordada la frase “Together we are America”. Lejos de ser un detalle estético, el mensaje encierra una postura política que el artista ha defendido en distintas ocasiones.

Bad Bunny ha señalado —como ya lo hizo anteriormente en espacios como Saturday Night Live— que América no se limita a Estados Unidos, sino que es el nombre del continente que agrupa a decenas de países y culturas. Esta idea contrasta directamente con el discurso del movimiento “Make America Great Again”, emblema del trumpismo, que suele asociar el término America exclusivamente con Estados Unidos y con una postura restrictiva frente a la migración.

Al utilizar esta frase en uno de los escenarios más vistos del mundo, el cantante puertorriqueño reivindicó una visión más amplia e inclusiva del concepto de América: un continente diverso, construido por múltiples naciones, historias y migrantes, que forman parte esencial de su identidad.

Las banderas y los países de América Latina

El segundo mensaje político se manifestó a través de las banderas y la mención explícita de países latinoamericanos durante el espectáculo. Al izar y nombrar naciones como Argentina, Perú, Chile, México, Honduras y El Salvador, Bad Bunny volvió a reforzar su idea de que América es mucho más que Estados Unidos.

Este gesto simbólico puso en el centro a los países que conforman América Latina, una región históricamente vinculada a la migración, la diversidad cultural y la construcción social del propio Estados Unidos. Al mencionarlos en un escenario global como el Super Bowl, el artista subrayó la presencia, el aporte y la identidad de estas comunidades dentro del continente americano, desafiando los discursos que buscan reducir el concepto de América a una sola nación.

“El Apagón” y la denuncia sobre Puerto Rico

Otro de los elementos que permitió entender con mayor claridad el mensaje político de Bad Bunny fue la interpretación de su tema “El Apagón”, una canción que se ha convertido en una de sus denuncias más directas sobre la situación social y económica de Puerto Rico.

Con frases como “Puerto Rico está cabr*n”, el artista expone el hartazgo y la indignación de una isla que, durante años, ha enfrentado crisis estructurales profundas.

La canción aborda temas como la privatización de servicios, los constantes apagones eléctricos y, sobre todo, el despojo de comunidades locales.

Bad Bunny ha sido especialmente crítico con el fenómeno de estadounidenses con alto poder adquisitivo que, aprovechando incentivos fiscales y vacíos legales, adquieren propiedades en Puerto Rico, encareciendo la vivienda y desplazando a familias boricuas que han vivido durante generaciones en esos espacios.

A través de “El Apagón”, el cantante denuncia cómo este proceso de gentrificación ha obligado a muchos puertorriqueños a abandonar sus hogares, convirtiendo barrios enteros en zonas inaccesibles para la población local.

Al llevar esta canción al escenario del Super Bowl, Bad Bunny trasladó una problemática histórica y regional a una audiencia global, usando la música como una herramienta de protesta y visibilización.

“The only thing more powerful than hate is love”

El último mensaje que reforzó la carga política del espectáculo apareció de forma contundente en las pantallas del estadio con la frase “The only thing more powerful than hate is love” (Lo único más poderoso que el odio es el amor).

Más que un eslogan genérico, la frase puede leerse como una respuesta directa al clima social actual: frente al miedo, la exclusión y la confrontación, Bad Bunny apeló a la unión, la empatía y la diversidad como fuerzas capaces de contrarrestar el odio. Al proyectarla en uno de los escenarios más vistos del mundo, el artista convirtió un mensaje sencillo en una postura política clara, alineada con todo lo que había expresado a lo largo de su presentación.