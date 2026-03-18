¿Tour de Huntrix? Esto se sabe del concierto que organizará Netflix para las K-Pop Demon Hunters

El éxito de K-Pop Demon Hunters ha sido tan contundente que Netflix ya busca expandir su universo más allá de la pantalla. La estrategia apunta a monetizar el impacto cultural de la película con una experiencia en vivo que mezcle música y espectáculo visual.

De acuerdo con reportes internacionales, la plataforma planea lanzar una gira mundial basada en Huntrix, el grupo ficticio protagonista de la historia, responsable del hit “Golden”, tema que ha conquistado audiencias globales.

¿Cómo sería la gira de K-Pop Demon Hunters?

Aunque todavía no hay fechas oficiales, el proyecto de Netflix estaría programado para concretarse en 2027. La propuesta incluiría una experiencia híbrida que combine presentaciones orquestales, artistas virtuales y shows diseñados para toda la familia.

Las voces originales detrás de los personajes —EJAE, Audrey Nuna y REI AMI— formarían parte clave del espectáculo, recreando la energía que convirtió a Huntrix en un fenómeno digital.

Entre los países contemplados para la gira destacan naciones de Latinoamérica como México, Chile y Perú, lo que ha despertado gran expectativa entre los fans de la región.

De la ficción al escenario real

Uno de los aspectos más llamativos de esta gira es que Huntrix no es un grupo real en el sentido tradicional, sino una banda ficticia creada para la película. Sin embargo, su impacto ha sido tan fuerte que ya compite con agrupaciones reales del K-pop.

El concierto en vivo buscaría replicar esa magia mediante tecnología, escenografía inmersiva y la participación de sus intérpretes vocales, creando una experiencia que combine show y narrativa cinematográfica.

Fotos: Reuters/ Cortesía Netflix KPOP DEMON HUNTERS

El éxito de K-Pop Demon Hunters que ya hizo historia

El impulso para esta gira no es casualidad. K-Pop Demon Hunters se consolidó como uno de los mayores éxitos recientes de la plataforma y logró un hito en los Premios Oscar 2026.

La producción ganó como Mejor Película Animada y también se llevó el galardón a Mejor Canción Original por “Golden”, convirtiéndose en la primera canción de K-pop en obtener este reconocimiento.

Además, su presentación en vivo durante la ceremonia rompió esquemas al fusionar elementos tradicionales coreanos con la estética del K-pop, dejando uno de los momentos más comentados de la noche.

También viene una secuela

Como parte del crecimiento de la franquicia, Netflix ya confirmó una secuela de K-Pop Demon Hunters, la cual será desarrollada nuevamente por Maggie Kang y Chris Appelhans.

El estreno está previsto para 2029 y, aunque aún no hay detalles de la trama, se ha insinuado que la historia podría centrarse en otros personajes del grupo, ampliando el universo narrativo.

KPOP DEMON HUNTERS NETFLIX

Expectativa global en aumento

La posible gira de Huntrix representa un paso más en la evolución del entretenimiento, donde las fronteras entre ficción y realidad se difuminan. Para los fans, la idea de ver en vivo a sus ídolos —aunque nacidos en la animación— es una propuesta tan innovadora como irresistible.

Por ahora, todo apunta a que Netflix apostará fuerte por convertir este fenómeno en una experiencia global. Y si algo ha demostrado K-Pop Demon Hunters, es que su alcance apenas comienza.

AAAT*