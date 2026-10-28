Ni se dirigían la palabra: La verdad detrás de la enemistad entre Joaquin Phoenix y Robert De Niro en Joker

Detrás del éxito de Joker, la película que convirtió a Joaquin Phoenix en ganador del Oscar por su interpretación del icónico villano de DC Comics, existió una tensión que pocos espectadores imaginarían al ver el resultado en pantalla.

Aunque ambos compartían escenas fundamentales en la historia, Phoenix y Robert De Niro tuvieron diferencias que provocaron momentos incómodos antes y durante el rodaje.

¿Por qué Joaquin Phoenix y Robert De Niro no se hablaban?

La supuesta enemistad entre las dos estrellas de Hollywood llamó la atención cuando el director Todd Phillips reveló, en una entrevista con Vanity Fair, cómo las diferencias creativas entre sus protagonistas lo colocaron en una posición complicada.

Todd Phillips reveló cómo un desacuerdo sobre la lectura del guion provocó momentos incómodos entre las estrellas. IMDb

El conflicto surgió durante la preparación de la película, cuando De Niro propuso realizar una lectura completa del guion con el elenco. Para el protagonista de Taxi Driver y El rey de la comedia, esta práctica era una parte habitual del proceso: le permitía escuchar los diálogos, conocer el ritmo de la historia y comprender cómo encajaban las interpretaciones de sus compañeros.

Phoenix, en cambio, prefería evitar los ensayos colectivos. El actor, reconocido por su aproximación intuitiva a los personajes, consideraba que necesitaba descubrir ciertas emociones durante la filmación, sin anticipar demasiado las reacciones que surgirían frente a la cámara.

La diferencia de opiniones dejó a Todd Phillips en medio de dos figuras con métodos opuestos. Según relató el cineasta a Vanity Fair, De Niro le pidió que convenciera a Phoenix de participar en la lectura, mientras el protagonista se resistía a la propuesta.

Joaquin Phoenix se resistía a ensayar antes de filmar, mientras Robert De Niro defendía la lectura colectiva del guion. IMDb

Todd Phillips revela el conflicto entre Joaquin Phoenix y Robert De Niro

El director recordó que el veterano actor insistía en que todos debían reunirse para leer el guion completo, mientras Phoenix se negaba a hacerlo. Finalmente, el protagonista aceptó acudir a las oficinas de De Niro en Manhattan, aunque la experiencia no resultó especialmente cómoda para él.

Phillips contó que Phoenix se mostró inquieto durante el encuentro y terminó apartándose para fumar. La situación evidenció que la preparación de Joker no sería precisamente convencional.

Todd Phillips reveló cómo un desacuerdo sobre la lectura del guion provocó momentos incómodos entre las estrellas. IMDb

¿Cómo fue la relación de Joaquin Phoenix y Robert De Niro durante el rodaje?

Pese a las diferencias, De Niro buscó tranquilizar a su compañero. En un momento privado, se acercó a Phoenix, le tomó el rostro entre las manos, le dio un beso en la mejilla y le dijo:

Todo va a estar bien, bubbeleh”, una expresión afectuosa de origen yidis.

De Niro intentó tranquilizar a Joaquin Phoenix con un beso en la mejilla y unas palabras afectuosas, aunque no funcionó del todo. IMDb

El gesto contrastó con la tensión que había rodeado la lectura del guion y dejó ver que, al menos por parte de De Niro, no necesariamente existía una intención de convertir las diferencias laborales en un enfrentamiento personal.

Sin embargo, una vez que comenzaron las grabaciones, la distancia entre ambos continuó. Phoenix reconoció que apenas interactuaba con su compañero fuera de las escenas que compartían.

El primer día nos dimos los buenos días y más allá de eso, no recuerdo si hablamos más. No me gustaba hablar con él en el set”, explicó el actor, de acuerdo con sus declaraciones a Vanity Fair.

El protagonista de Joker admitió que, después de saludarse el primer día, casi no volvió a hablar con Robert De Niro. IMDb

De Niro también habló sobre esa dinámica, aunque su perspectiva fue menos conflictiva. Para él, no era necesario mantener conversaciones personales para que sus personajes funcionaran frente a la cámara. La idea consistía en concentrarse en el trabajo y permitir que la relación entre Murray Franklin y Arthur Fleck se desarrollara dentro de la historia.

Así terminó la supuesta enemistad entre Joaquin Phoenix y Robert De Niro

En Joker, De Niro interpreta a Murray Franklin, un popular presentador de televisión al que Arthur admira y sueña con conocer. La admiración del protagonista se transforma gradualmente en resentimiento cuando el conductor convierte sus dificultades y su actuación fallida en material de entretenimiento.

La relación entre ambos resulta decisiva para el desenlace de la película. Además, la elección de De Niro tiene una referencia cinematográfica evidente: El rey de la comedia, de Martin Scorsese, donde el actor interpretó a un aspirante a comediante obsesionado con conseguir la atención de un presentador televisivo.

Pese a sus diferencias, Phoenix ha reconocido a De Niro como una de sus principales referencias en la actuación. IMDb

Aunque sus métodos de trabajo eran diferentes, Phoenix ha reconocido la admiración que siente por De Niro, a quien considera una de sus grandes referencias interpretativas. Por ello, describir lo ocurrido como una enemistad personal sería simplificar una relación marcada, principal y únicamente, por distintas maneras de entender la actuación.

Al final, la incomodidad detrás de cámaras no impidió que ambos construyeran una dinámica convincente en pantalla. Joker se convirtió en un fenómeno cinematográfico y Phoenix obtuvo el Oscar a mejor actor en 2020.