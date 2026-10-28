Yolanda Andrade presume cobija que le tejió Thalía y rompe el silencio sobre la depresión

Yolanda Andrade reapareció en sus redes sociales y presumió la cobija que le tejió y regaló Thalía. A través de historias, la conductora se dejó ver envuelta con el obsequio que llegó por fin a sus manos.

Hace unos días, la cantante compartió a través de sus redes sociales que preparaba un regalo muy especial para su amiga Yolanda Andrade.

Thalía dejó ver el proceso y mostró el resultado de varias horas de trabajo, en un gesto que cobró especial significado por los problemas de salud que enfrenta la conductora.

Este 28 de octubre, Andrade compartió que ya había recibido el regalo de su amiga y se mostró feliz y reflexiva con el detalle.

Yolanda Andrade presume cobija tejida por Thalía

Yolanda Andrade muestra cobija que le tejió Thalía. @yolandaamor

A través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la conductora compartió cómo quedó la cobija que tejió Thalía para ella.

Gracias mi hermosa MHRU (quedaste como Rina) Te…”, escribió, seguido por emojis de un corazón, un 100 y una rosa.

En el clip, aparece la conductora envuelta en la cobija tejida, agradeciendo el detalle a su amiga.

Ya llegó, ya está aquí, el cobijón que me hizo Mimú, te amo Mimúcital linda, valoro muchísimo este regalo, te amo con toda mi alma. Les presumo a todos el cobijón”, dice la conductora.

Para presumir el obsequio, Andrade caminó unos pasos dejando ver la longitud de la cobija tejida por la cantante.

En tanto, en esa publicación Thalía reaccionó y le mandó un abrazo, además de que dejó ver su amor por ella.

Wow wow wow. Por fin en tus manos. Te abrazo con tu mega cobijón. Te amo Mrhu”, escribió la famosa cantante.

Tratamiento contra la depresión

Pese a que en ese video se mostró feliz, en una historia compartida también en Instagram, la conductora mostró otra expresión con una reflexión.

En esa fotografía que compartió Andrade, se le ve tapada con la cobija tejida, mientras se encuentra recostada.

El audio que se escucha es de Senda Sagrada, titulado “Estar en Pausa” y el fragmento que colocó fue:

¡Tu Energía se trasforma! No necesitas correr para avanzar. No necesitas demostrar nada mientras descansas. ¡También creces en el silencio! ¡También floreces en la calma! ¡Confía en tus pausas!”

En esa historia, usuarios dejaron ver su apoyo a Andrade y celebraron el amor que tiene a su alrededor en medio de sus problemas de salud por los que atraviesa.

En tanto, en otro video compartió que estaba en un tratamiento para tratar la depresión.

¿Cómo está de salud Yolanda Andrade?

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Hasta el momento, Yolanda Andrade se encuentra estable, según las declaraciones de su familia, aunque continúa enfrentando problemas de salud importantes.

La conductora mexicana ha hablado públicamente sobre su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica progresiva que afecta los músculos y puede dificultar la movilidad y otras funciones del cuerpo. Además, ha presentado dolores intensos, cansancio y secuelas relacionadas con otros problemas de salud.

En los últimos días, su hermana Marilé Andrade salió a desmentir los rumores sobre una posible recaída y aseguró que Yolanda está acompañada por su familia y recibe los cuidados que necesita. Aunque ha logrado participar en algunas grabaciones de Montse & Joe, su estado de salud sigue condicionando sus actividades.

También han circulado versiones sobre su esperanza de vida, pero no existe información médica pública suficiente para determinar cuánto tiempo podría vivir. La evolución de la ELA es diferente en cada persona, por lo que no se puede tomar una cifra con certeza.

Yolanda continúa enfrentando una situación de salud delicada y, por ahora, sus seres queridos siguen apoyándola y acompañándola durante este proceso.