¿Contacto extraterrestre? Belinda revela más pistas de su misterioso Beliween 2026

Belinda continúa alimentando la curiosidad de sus seguidores con los preparativos de Beliween 2026, la celebración de Halloween que cada año genera expectativa entre sus fans. Esta vez, la cantante compartió imágenes de una nave espacial que podría ser una de las grandes protagonistas de su festejo.

A través de sus historias de Instagram, la cantante mostró algunos detalles de esta llamativa estructura, cuyas características se relacionan con los extraterrestres.

Foto: Instagram Beliween

La artista publicó las fotografías el martes 27 de octubre y acompañó una de ellas con un breve mensaje: “Ya llegó”, dando a entender que uno de los elementos más esperados de su celebración finalmente estaba listo.

Foto: Instagram Beliween

¿Por qué relacionan el Beliween con los extraterrestres?

La nave espacial no es la primera pista que Belinda comparte sobre su próxima fiesta. Días antes, la cantante publicó un video en el que apareció Jaime Maussan, conocido por sus investigaciones y contenidos relacionados con fenómenos extraterrestres.

En aquella grabación, el periodista e investigador anunciaba la llegada del Beliween, un mensaje que dio pie a las especulaciones sobre una celebración inspirada en la vida fuera de la Tierra.

Foto: Instagram beliween

La publicación estuvo acompañada de un texto que planteaba la existencia de señales desconocidas y la posibilidad de un contacto que cambiaría la manera de entender nuestro origen.

Las evidencias apuntan a un acontecimiento sin precedentes. Señales de origen desconocido parecen revelar un secreto que ha permanecido oculto durante milenios. La creación fue solo el comienzo. El contacto, nuestro destino”.

La propia artista ha mantenido el misterio con mensajes cargados de referencias galácticas, portales dimensionales y supuestas señales de otro mundo. En uno de ellos, invitó a sus seguidores a prepararse para una experiencia fuera de lo común.

¿Cuándo y dónde será el Beliween 2026?

Por ahora, Belinda no ha anunciado la fecha ni el lugar en el que se realizará su fiesta de Halloween. Sin embargo, sus seguidores esperan que la celebración tenga lugar durante los próximos días, debido a que Halloween se conmemora el 31 de octubre, que este año cae en sábado.

Queda por descubrir si el Beliween 2026 llevará a los invitados a una experiencia intergaláctica o si Belinda tiene preparada una sorpresa distinta para revelar cuando llegue el momento.